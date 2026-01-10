Estos son los 2 perfumes favoritos de Chris Evans: cuánto salen en Argentina

Gucci y Versace concentran las fragancias masculinas asociadas a la figura de Hollywood, con valores que varían según formato y punto de venta.

Los perfumes de lujo que Chris Evans asocia a su estilo personal.

El estilo personal de Chris Evans también se expresa a través del universo de la perfumería , un rubro donde su imagen quedó ligada a fragancias masculinas de casas europeas reconocidas . A lo largo de los últimos años, distintas publicaciones y campañas publicitarias consolidaron esa asociación con aromas de perfil clásico y contemporáneo.

Dentro de ese recorrido, dos marcas concentran la atención: Gucci y Versace , firmas históricas del sector que cuentan con perfumes masculinos ubicados entre los más vendidos a nivel internacional. En ambos casos, se trata de fragancias que combinan identidad olfativa definida y una fuerte construcción de imagen.

En el mercado argentino, estos perfumes forman parte del segmento alto , con valores que varían según el tamaño del frasco, la concentración y el punto de venta. Más allá del precio, ambos productos se mantienen vigentes por su reconocimiento global y por la relación que distintas fuentes establecen con el actor.

El primero de los perfumes asociados con Chris Evans es Gucci Guilty Pour Homme , una fragancia amaderada y aromática con notas que evocan lavandina, azahar y pachulí, caracterizada por una expresión olfativa intensa que ha acompañado al actor en campañas y apariciones.

En cuanto a una segunda opción frecuentemente mencionada en selecciones de estilo, aparece Versace Dylan Blue Pour Homme, descrita como una fragancia con un perfil más fresco y mediterráneo, que combina notas acuáticas y cítricas con un fondo amaderado y especiado, lo que la convierte en una alternativa versátil dentro del repertorio de perfumes masculinos.

Estas dos fragancias comparten una familia olfativa masculina, aunque con matices distintos: la primera ofrece un aroma más profundo y sensual, mientras que la segunda se inclina hacia la frescura y versatilidad para múltiples ocasiones.

Cuánto salen los 2 perfumes favoritos de Chris Evans en Argentina

En Argentina, el precio de Gucci Guilty Pour Homme puede variar según tamaño de frasco y tipo de concentración, con presentaciones de alrededor de $185.100 en tiendas especializadas para el formato estándar.

Por su parte, Versace Dylan Blue Pour Homme se comercializa en el mercado local rondando los $225.000 para el formato de 100 ml de eau de toilette, aunque algunas tiendas lo ofrecen con descuentos o promociones que pueden reducir ese precio.

Estos valores son aproximados y responden a publicaciones actuales de perfumerías y plataformas de venta en el país, sujetas a variaciones por promociones, stock o formatos diferentes.