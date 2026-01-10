10 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.750.000 pesos a 30 días en enero 2026

El canal elegido incide en el resultado final. Comparar opciones permite optimizar la rentabilidad.

Por
Los canales digitales suelen ofrecer intereses más atractivos para captar depósitos.

Los canales digitales suelen ofrecer intereses más atractivos para captar depósitos.

  • El plazo fijo continúa siendo una alternativa elegida para obtener rendimientos previsibles en pesos
  • Las tasas ofrecidas cambian según el canal y afectan el resultado final
  • Una inversión de $4.750.000 permite calcular con precisión la ganancia en 30 días
  • Analizar TNA y TEA resulta clave para evaluar el rendimiento real

En enero del 2026, el plazo fijo se mantiene como una opción de ahorro de corto plazo para quienes priorizan estabilidad y retornos concretos. A partir de un capital de $4.750.000, es posible estimar cuánto se obtiene al finalizar un período de 30 días, considerando las condiciones que aplica cada banco.

Renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. 
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 5.150.000 pesos a 30 días en enero 2026

Desde la flexibilización del esquema de tasas, las entidades financieras compiten con propuestas diferenciadas. Esto se refleja especialmente en la brecha entre operaciones presenciales y electrónicas, donde los canales digitales suelen ofrecer intereses más atractivos para captar depósitos.

Es por eso que los especialistas recomiendan revisar cómo impacta la elección del canal en el rendimiento. Las variaciones de tasa se traducen directamente en los intereses obtenidos y en el monto total que se recibe al vencimiento.

Banco Nación
El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación.

El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación.

Cuánto ganas por depositar $4.750.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con los valores vigentes para enero de 2026, una colocación realizada en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, presenta un rendimiento más moderado. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $4.750.000 durante 30 días genera intereses por $80.034,25. Al finalizar el plazo, el total a cobrar asciende a $4.830.034,25.

La opción electrónica mejora el resultado. Al operar mediante homebanking o en su aplicación, la TNA se eleva al 23,50% y la TEA alcanza el 26,21%. En este escenario, los intereses suman $91.746,58 y el monto final llega a $4.841.746,58. La diferencia responde al incentivo de los bancos para promover la autogestión y reducir costos operativos.

Plazos fijos

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con estimaciones de inflación más contenidas para el inicio de 2026, los plazos fijos logran mantenerse cerca del equilibrio en términos reales. En particular, las alternativas digitales muestran una mejor relación frente al avance de los precios en el corto plazo.

Si bien el margen es limitado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta muy importante para preservar el valor del ahorro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuenta DNI llega en enero 2026 con promociones de ahorro.

De qué manera podés ahorrar más de $20.000 en supermercados y mayoristas en enero 2026 con Cuenta DNI

Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía.

Ya no es los sábados: como cambió el descuento en carnicerías de Cuenta DNI para enero 2026

La elección del canal no solo modifica la tasa aplicada, sino también el monto total que se recibe al vencimiento del plazo fijo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.550.000 pesos a 30 días en enero 2026

El descuento más esperado de Cuenta DNI ya tiene sus días confirmados en enero 2026.

Confirmado: así podés ahorrar hasta $25.000 en carnicerías usando Cuenta DNI en enero 2026

La renovación mensual del capital junto con los intereses obtenidos ayuda a sostener el poder adquisitivo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas $3.550.000 a 30 días en enero 2026

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

El descuento en carnicerías de Cuenta DNI cambió por completo: ya no será los sábados en 2026

Rating Cero

Gime Accardi habló sobre Nico Vázquez. 

Gime Accardi reveló detalles de su separación con Nico Vázquez y aclaró si le fue infiel con Dai Fernández

Emilia Attias no se esconde y se muestra junto a su nuevo novio

Cumpliendo el primero año: así son las vacaciones de Emilia Attias con su nueva pareja

 la sinopsis oficial de Netflix, en “Él y ella”, “Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. 
play

Esta es la trama de Él y ella, la serie de Netflix que combina misterio policial con amores del pasado

El estreno de la cuarta temporada fue ayer, viernes 9 de enero de 2026. Ya están disponibles los seis episodios de la temporada 4 en Netflix a nivel global.
play

Machos Alfa llega con su cuarta temporada a Netflix y promete ser furor: cuál es la historia que atrapa a todos

Los perfumes de lujo que Chris Evans asocia a su estilo personal.

Estos son los 2 perfumes favoritos de Chris Evans: cuánto salen en Argentina

El relato se distingue no solo por sus impactantes secuencias policiales, sino también por el desarrollo de sus personajes.
play

Esta serie policial comenzó con un caso real, sigue sumando temporadas y ahora es furor en Netflix: como se llama

últimas noticias

Gime Accardi habló sobre Nico Vázquez. 

Gime Accardi reveló detalles de su separación con Nico Vázquez y aclaró si le fue infiel con Dai Fernández

Hace 55 minutos
Donald Trump se expresó sobre la situación en Irán y aseguró que Estados Unidos actuará en busca de la paz, si es necesario. 

La advertencia de Donald Trump en medio de la crisis en Irán: "Estamos listos para ayudar"

Hace 1 hora
play
 la sinopsis oficial de Netflix, en “Él y ella”, “Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. 

Esta es la trama de Él y ella, la serie de Netflix que combina misterio policial con amores del pasado

Hace 1 hora
Emilia Attias no se esconde y se muestra junto a su nuevo novio

Cumpliendo el primero año: así son las vacaciones de Emilia Attias con su nueva pareja

Hace 1 hora
Los canales digitales suelen ofrecer intereses más atractivos para captar depósitos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.750.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 1 hora