Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.750.000 pesos a 30 días en enero 2026







Los canales digitales suelen ofrecer intereses más atractivos para captar depósitos.

El plazo fijo continúa siendo una alternativa elegida para obtener rendimientos previsibles en pesos

Las tasas ofrecidas cambian según el canal y afectan el resultado final

Una inversión de $4.750.000 permite calcular con precisión la ganancia en 30 días

Analizar TNA y TEA resulta clave para evaluar el rendimiento real En enero del 2026, el plazo fijo se mantiene como una opción de ahorro de corto plazo para quienes priorizan estabilidad y retornos concretos. A partir de un capital de $4.750.000, es posible estimar cuánto se obtiene al finalizar un período de 30 días, considerando las condiciones que aplica cada banco.

Desde la flexibilización del esquema de tasas, las entidades financieras compiten con propuestas diferenciadas. Esto se refleja especialmente en la brecha entre operaciones presenciales y electrónicas, donde los canales digitales suelen ofrecer intereses más atractivos para captar depósitos.

Es por eso que los especialistas recomiendan revisar cómo impacta la elección del canal en el rendimiento. Las variaciones de tasa se traducen directamente en los intereses obtenidos y en el monto total que se recibe al vencimiento.

Banco Nación El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación. Redes Sociales Cuánto ganas por depositar $4.750.000 en un plazo fijo según el banco De acuerdo con los valores vigentes para enero de 2026, una colocación realizada en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, presenta un rendimiento más moderado. Con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, invertir $4.750.000 durante 30 días genera intereses por $80.034,25. Al finalizar el plazo, el total a cobrar asciende a $4.830.034,25.

La opción electrónica mejora el resultado. Al operar mediante homebanking o en su aplicación, la TNA se eleva al 23,50% y la TEA alcanza el 26,21%. En este escenario, los intereses suman $91.746,58 y el monto final llega a $4.841.746,58. La diferencia responde al incentivo de los bancos para promover la autogestión y reducir costos operativos.

Plazos fijos Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Con estimaciones de inflación más contenidas para el inicio de 2026, los plazos fijos logran mantenerse cerca del equilibrio en términos reales. En particular, las alternativas digitales muestran una mejor relación frente al avance de los precios en el corto plazo. Si bien el margen es limitado, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta muy importante para preservar el valor del ahorro.