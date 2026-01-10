Esta serie policial comenzó con un caso real, sigue sumando temporadas y ahora es furor en Netflix: como se llama Un drama estadounidense mezcla acción, humor y vínculos para contar la reinvención tardía de un novato del LAPD. + Seguir en







Netflix incorporó a su catálogo una serie policial estadounidense que está quedándose con la atención de los suscriptores y se consolidó como uno de los dramas policiales contemporáneos más populares. La plataforma sumó The Rookie, una producción creada por Alexi Hawley y estrenada originalmente en 2018, basada en hechos reales que cuenta con intensas escenas de acción mezcladas con el desarrollo de relaciones personales y dilemas morales.

The Rookie, protagonizada por el carismático Nathan Fillion, encuentra inspiración en la historia real de William Norcross, quien decidió abandonar su exitoso negocio familiar e inició una nueva vida como agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) a los 44 años.

La serie fue renovada para una octava temporada que comenzó oficialmente sus emisiones el 6 de enero de 2026 en Estados Unidos, confirmando el fenómeno televisivo que logró cautivar a la audiencia no solo por sus casos intrigantes, sino por ser una de las ficciones más divertidas y humanas de la actualidad

the rookie Netflix Netflix Sinopsis de The Rookie, la serie que es furor en Netflix The Rookie sigue la historia de John Nolan, un hombre de cuarenta y cinco años que, tras un divorcio y haber colaborado en la detención de unos ladrones en su ciudad natal de Foxburg, Pensilvania, descubre su auténtica vocación. Un evento decisivo lo motiva a ir tras su sueño de ser parte de la Policía de Los Ángeles, convirtiéndose en el novato de mayor edad en ingresar al LAPD. Para lograrlo, tendrá que probar su valentía ante sus superiores mientras enfrenta tanto el escepticismo de sus compañeros como los riesgos del oficio, demostrando su resiliencia y determinación.

El relato se distingue no solo por sus impactantes secuencias policiales, sino también por el desarrollo de sus personajes y la representación de los lazos de amistad, camaradería y hasta romances que se tejen dentro y fuera de la institución. Esta serie explora cómo los desafíos personales afectan la vida profesional y viceversa, permitiendo que el público observe la maduración de Nolan desde los nervios de un principiante hasta convertirse en un referente y mentor para las generaciones más jóvenes. L

Tráiler de The Rookie

Nathan Fillion como John Nolan

Alyssa Diaz como Ángela López

Richard T. Jones como Wade Grey

Melissa O'Neil como Lucy Chen

Eric Winter como Tim Bradford

Mekia Cox como Nyla Harper

Titus Makin Jr. como Jackson West

Shawn Ashmore como Wesley Evers

Jenna Dewan como Bailey Nune

Tru Valentino como Aaron Thorsen

Lisseth Chavez como Celina Juarez

Afton Williamson