EEUU: detuvieron a un hombre que robó más de 100 restos humanos de un cementerio

Estados Unidos: detuvieron a un hombre que robó más de 100 restos humanos de un cementerio La Policía halló cráneos, huesos y cuerpos en su domicilio y secuestró el auto, el cual fue el medio con el que robó durante meses.







El joven de 34 años fue detenido. Redes sociales

Un hombre de 34 años fue acusado de robar más de 100 cráneos y otros restos humanos de un cementerio y guardarlos en su casa. La Policía montó un operativo para poder encontrarlo y descubrieron una escena aún más macabra en su domicilio.

El hecho inició cuando los agentes encontraron huesos y cráneos a la vista en el asiento del auto, el cual estaba estacionado en un cementerio en las afueras de Filadelfia. Fue entonces que iniciaron una investigación y determinaron que Jonathan Christ Gerlach tenía un más en su casa.

El hallazgo llevó a que allanen su domicilio y su depósito en Gerlach en Ephrata, donde vieron lo peor. Más de 100 cráneos, huesos largos, manos y pies momificados. Dos torsos en estado de descomposición y otros restos.

El cementerio saqueado por Gerlach era el Mount Moriah Cemetery, fundado en 1855 y considerado como el mayo campo santo abandonado de Estados Unidos, con 140 mil tumbas en 65 hectáreas. El hombre habría forzado al menos 26 mausoleos y bóveda desde noviembre.

El fiscal Tanner Rouse dio una conferencia de prensa y reveló: “Esta es una escena increíble que ninguno de los involucrados —desde mí hasta los detectives y los médicos forenses que ahora intentan reconstruir lo que están viendo, literalmente— había visto jamás antes”.

“Estaban en distintos estados. Algunos estaban colgados del techo, otros estaban armados como esqueletos y otros eran solo cráneos en una repisa”, agregó.