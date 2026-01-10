Esta es la trama de Él y ella, la serie de Netflix que combina misterio policial con amores del pasado En “His & Hers”, serie de Netflix, dos esposos separados se ven envueltos en una investigación de asesinato que amenaza con revelar secretos de su pasado. + Seguir en







Cuando un cadáver aparece en un tranquilo pueblo del norte de Georgia, la reportera Anna Andrews (Tessa Thompson) y el detective Jack Harper (Jon Bernthal) investigan el caso, pero en medio de la búsqueda de la verdad, ambos se convierten en sospechosos en “Él y ella” (“His & Hers” en inglés), serie de suspenso y misterio de Netflix. Este caso amenaza con revelar secretos del pasado de los esposos. ¿Quién miente y quién dice la verdad? ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

“His & Hers” es una adaptación de la novela homónima de Alice Feeney de 2020. “Recuerdo la primera vez que llegué al set de rodaje, y fue como si mis personajes hubieran cobrado vida”, contó la autora a C5N sobre su experiencia al ver cómo su libro se convertía en una producción de la gran N roja. Esta serie ya está disponible en la popular plataforma de streaming y es ideal para maratonear este fin de semana.

“Estoy sumamente feliz de colaborar con un cineasta que admiro desde hace mucho tiempo y con un equipo increíble para crear una propuesta innovadora en un género del que nunca me canso”, señaló Tessa Thompson. “Desde el momento en que escuché lo que Will imaginaba hacer con el brillante libro de Alice Feeney hasta el momento en que visité el pueblo donde se ambienta nuestra historia, quedé cautivada”.

Sinopsis de Él y ella, la nueva serie de Netflix De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Él y ella”, “Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, Anna recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas.

Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él (‘HIS’) y la de ella (‘HERS’), lo que significa que siempre hay alguien que miente.”

Un asesinato inquietante motiva a Anna a salir de su aislamiento y retomar su carrera como presentadora de noticias. Esto provoca que el detective Harper, que también es su esposo, empiece a sospechar de su participación. Pero no es la única que tiene conexión con el caso. Jack también está relacionado.

Reparto de Él y ella Este seductor y enrevesado thriller psicológico cuenta con Dee Johnson ("Compañeros de Viaje") como showrunner, productora ejecutiva y guionista, y con William Oldroyd ("Eileen", "Lady Macbeth") como director del primer episodio y también es productor ejecutivo y guionista. Mientras que Bill Dubuque se desempeña como guionista y productor ejecutivo. Tessa Thompson, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Crystal Fox, Sunita Mani y Rebecca Rittenhouse lideran el elenco de "Él y ella", que también cuenta con las actuaciones de Poppy Liu, Chris Bauer, Marin Ireland, Jamie Tisdale, Isabelle Kusman, Tiffany Ho, Kristen Maxwell y Leah Merritt.