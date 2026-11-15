15 de noviembre de 2026 Inicio
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Nuevo accidente ferroviario en España: descarriló una formación de carga y crece la tensión en las vías

El hecho dejó al maquinista hospitalizado con heridas de gravedad entre los municipios de Robledo de Chavela y Zarzalejo. El incidente vuelve a encender las alarmas tras los trágicos choques registrados en Córdoba y Toledo a lo largo de este año que derivó en la renuncia del ministro de Transportes.

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Descarriló una locomotora al oeste de Madrid. 

Descarriló una locomotora al oeste de Madrid. 

Un nuevo accidente ferroviario sacudió a España este domingo tras el descarrilamiento de una formación de carga entre Madrid y Ávila. El siniestro dejó al maquinista gravemente herido, obligó a suspender el servicio —que ahora opera con ómnibus de refuerzo— y reavivó la alarma por la seguridad en las vías tras los trágicos choques registrados este año que derivó en la renuncia del ministro de Transportes Óscar Puente.

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En la madrugada de este domingo, la locomotora de un tren de mercancías descarriló mientras circulaba por el corredor que conecta Madrid con la ciudad de Ávila, al oeste de la capital española. El siniestro ocurrió en el tramo comprendido entre los municipios madrileños de Robledo de Chavela y Zarzalejo, provocando que el maquinista resultara herido de gravedad y tuviera que ser trasladado de urgencia a un hospital.

A raíz del incidente, la empresa estatal Renfe comunicó la suspensión temporal del tráfico ferroviario en esa zona, afectando directamente a los servicios de pasajeros entre ambas ciudades. Para garantizar la movilidad de los viajeros afectados mientras se trabaja en el despeje y reparación de las vías, el gestor público de infraestructuras Adif puso en marcha un plan de transporte alternativo por carretera.

Un año marcado por la tragedia y el impacto político en las vías españolas

El descarrilamiento ocurrido este domingo se suma a un 2026 particularmente trágico para el sistema ferroviario español, que ya arrastraba dos siniestros con decenas de víctimas fatales. El primero tuvo lugar en enero en la localidad cordobesa de Adamuz, cuando chocaron dos trenes de alta velocidad —un Alvia de Renfe y un Iryo— en un impacto que provocó cerca de medio centenar de muertes, más de cien heridos y la interrupción total del servicio entre Madrid y Andalucía.

Meses después, el 28 de octubre, una segunda tragedia sacudió al país en Urda, al sur de Madrid, donde un tren AVE de Renfe embistió a una formación de Iryo que se encontraba detenida sobre la misma vía. La violencia de la colisión hizo descarrilar varios vagones y dejó un saldo aún más devastador: 69 fallecidos y más de 200 personas heridas.

La gravedad de esta seguidilla de accidentes desencadenó además una fuerte crisis política que culminó con la renuncia del ministro de Transportes, Óscar Puente. Su salida se produjo luego de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconociera públicamente la dimensión del problema al advertir que semejante cadena de tragedias ferroviarias "no es asumible para España".

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