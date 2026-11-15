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En silla de ruedas y con la pierna enyesada: el hijo de Florencia Peña sufrió un grave accidente

Juan Otero apareció en redes sociales desde un hospital y generó preocupación en sus seguidores. Tras sufrir una grave lesión, quedó con la pierna enyesada y no podrá caminar durante tres semanas.

Florencia Peña junto a su hijo Juan Otero.

Florencia Peña junto a su hijo Juan Otero.

Redes Sociales

Tras sufrir una grave lesión, Juan Otero apareció en redes sociales en silla de ruedas y con la pierna enyesada. El hijo de Florencia Peña dio detalles de lo sucedido para llevar tranquilidad a sus seguidores.

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"Hola, amigos. Bueno, voy a hacer un video porque mucha gente me está preguntando qué me pasó y les quiero contar por qué estoy así", explicó Juan Otero al mostrar su pierna lesionada. Y continuó: "Estaba jugando al fútbol. Me pegaron una patada en la rodilla, la rótula se me fue a mirar a China y se me corrió de lugar toda la rótula. La rodilla se me fue a la mier...", relató el actor.

Según relató, el dolor fue inmediato: "Pegué un grito, me tiré al piso y la rodilla volvió a su lugar". Sobre su recuperación, detalló: "Fue una luxación y me dieron tres semanas con el inmovilizador".

Acto seguido, Juan Otero buscó llevarle humor al mal momento y compartió un video frente al espejo en el que se lo ve bailando apoyado en sus muletas.

Florencia Peña recibió una importante distinción por su defensa de los derechos humanos y el movimiento LGBTIQ+

La actriz Florencia Peña fue galardonada en la séptima edición de los Premios Carlos Jáuregui, un evento organizado por la Fundación Igualdad que se llevó a cabo en el Salón Libertador San Martín de la Legislatura porteña para reconocer a personalidades e instituciones destacadas por su labor en favor de la diversidad y los derechos humanos.

El premio fue entregado por el fundador de la organización, Pedro Paradiso Sottile, quien resaltó el constante y valiente apoyo de la artista al movimiento LGBTIQ+. Por su parte, Peña agradeció el reconocimiento con un emotivo mensaje en el que destacó que la defensa de la libertad es una tarea cotidiana y una obligación para levantar la voz por quienes no pueden hacerlo.

Peña

Peña

Además de la distinción a la actriz, la ceremonia reconoció la labor de otros referentes y organizaciones claves en la temática, tales como el Archivo de la Memoria Trans, Ernesto Meccia, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Departamento de Inclusión e Igualdad del Club Atlético Boca Juniors.

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