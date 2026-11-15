En silla de ruedas y con la pierna enyesada: el hijo de Florencia Peña sufrió un grave accidente

Tras sufrir una grave lesión, Juan Otero apareció en redes sociales en silla de ruedas y con la pierna enyesada. El hijo de Florencia Peña dio detalles de lo sucedido para llevar tranquilidad a sus seguidores.
Juan Otero apareció en redes sociales desde un hospital y generó preocupación en sus seguidores. Tras sufrir una grave lesión, quedó con la pierna enyesada y no podrá caminar durante tres semanas.
Tras sufrir una grave lesión, Juan Otero apareció en redes sociales en silla de ruedas y con la pierna enyesada. El hijo de Florencia Peña dio detalles de lo sucedido para llevar tranquilidad a sus seguidores.
"Hola, amigos. Bueno, voy a hacer un video porque mucha gente me está preguntando qué me pasó y les quiero contar por qué estoy así", explicó Juan Otero al mostrar su pierna lesionada. Y continuó: "Estaba jugando al fútbol. Me pegaron una patada en la rodilla, la rótula se me fue a mirar a China y se me corrió de lugar toda la rótula. La rodilla se me fue a la mier...", relató el actor.
Según relató, el dolor fue inmediato: "Pegué un grito, me tiré al piso y la rodilla volvió a su lugar". Sobre su recuperación, detalló: "Fue una luxación y me dieron tres semanas con el inmovilizador".
Acto seguido, Juan Otero buscó llevarle humor al mal momento y compartió un video frente al espejo en el que se lo ve bailando apoyado en sus muletas.
La actriz Florencia Peña fue galardonada en la séptima edición de los Premios Carlos Jáuregui, un evento organizado por la Fundación Igualdad que se llevó a cabo en el Salón Libertador San Martín de la Legislatura porteña para reconocer a personalidades e instituciones destacadas por su labor en favor de la diversidad y los derechos humanos.
El premio fue entregado por el fundador de la organización, Pedro Paradiso Sottile, quien resaltó el constante y valiente apoyo de la artista al movimiento LGBTIQ+. Por su parte, Peña agradeció el reconocimiento con un emotivo mensaje en el que destacó que la defensa de la libertad es una tarea cotidiana y una obligación para levantar la voz por quienes no pueden hacerlo.
Además de la distinción a la actriz, la ceremonia reconoció la labor de otros referentes y organizaciones claves en la temática, tales como el Archivo de la Memoria Trans, Ernesto Meccia, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Departamento de Inclusión e Igualdad del Club Atlético Boca Juniors.