10 de noviembre de 2026 Inicio
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Los reyes de España asistieron a una misa para recordar a las víctimas del choque de trenes en Toledo

Felipe VI y Letizia concurrieron a una ceremonia para homenajear a las personas que fallecieron tras la tragedia ferroviaria registrada en octubre. También hubo cerca de 150 familiares y un grupo de sobrevivientes.

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Los reyes de España asistieron a la misa.

Los reyes de España asistieron a la misa.

EFE

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España asistieron a una misa en recuerdo de las 69 personas que murieron en el choque de trenes en la ciudad española de Toledo, registrado el 28 de octubre. Durante el encuentro, dialogaron con los familiares de las víctimas y manifestaron su consuelo.

Santiago Abascal, líder de Vox.
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Los monarcas del país español concurrieron a la ceremonia, la cual fue encabezada por el arzobispo Francisco Cerro Chaves en la Catedral de Santa María de Toledo con la participación de alrededor de 1.500 fieles. En tal sentido, saludaron a los 150 familiares que formaron parte, además de algunos sobrevivientes, mientras que también se encendieron 69 velas en homenaje a las víctimas.

El accidente ocurrió en la línea de alta velocidad que une Madrid con Sevilla. Un tren AVE de Renfe y una formación de Iryo colisionaron en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales cayeron por un terraplén.

El choque de trenes ocurrió en Toledo.

El choque de trenes ocurrió en Toledo.

En el tren Iryo viajaban 147 pasajeros, incluido un bebé, mientras que la formación AVE transportaba a cientos de personas. La magnitud del choque obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y a coordinar la atención de los heridos en hospitales de la región.

Entre las personas fallecidas se encuentran dos argentinos identificados como Ana Martina Conte Grand y Agustín Randazzo. También murió la exministra de Empleo y Seguridad Social española Fátima Báñez, quien viajaba a Sevilla para participar de un acto por el Día de la Empresa.

Los audios de los maquinistas antes del choque en España

En medio de la investigación, se conocieron tres audios que serán claves de los maquinistas y el centro de control tras el choque de dos trenes de alta velocidad en España que dejó un total de 69 muertos y decenas de heridos.

Según los audios recuperados, el maquinista del tren AVE recibe la orden de un el controlador de Atocha de continuar con "la marcha normal" a pesar de que a 25 kilómetros se encontraba detenido el tren Iryo. Sin embargo, según las autoridades, la orden no debió ser esa, ya que "normalidad" no era la situación real del sistema, ya que la señalización continuaba fuera de servicio y correspondía avanzar con precaución, a una velocidad que permitiera detenerse ante cualquier obstáculo y sin superar los 40 kilómetros por hora.

Si bien la maquinista de Iryo también recibe la misma orden, se comunica otra vez con la central para avisar que no podía continuar por problemas al reiniciar el sistema LZB (mecanismo de protección y señalización ferroviaria continua diseñado para trenes de alta velocidad).

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