15 de noviembre de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Maternidad, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 16 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 16 de noviembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Conocé el calendario de pagos de las Asignaciones Familiares de ANSES para noviembre 2026.
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ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 5.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

El organismo detalló que los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI culminado en 3 percibirán sus montos este lunes.

Asignación por Embarazo

El organismo oficial comunicó que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI culminado en 3.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Prenatal y Maternidad percibirán los montos de noviembre este lunes con DNI terminado en 4 y 5.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena perciben sus beneficios hasta el 10 de diciembre con todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de diciembre, con cualquier finalización de DNI.

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