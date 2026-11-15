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Rusherking rompió el silencio y habló sobre su infidelidad a María Becerra

La pareja se separó en medio de un escándalo en 2021. Ahora el cantante contó que se encuentra en una relación y decidió sacar a la luz una serie de detalles sobre su ruptura con La nena de Argentina. ¿Qué admitió?

Rusherking habló por primera vez sobre la ruptura con María Becerra. 

Rusherking habló por primera vez sobre la ruptura con María Becerra. 

Redes sociales

Después de cinco años, Rusherking volvió a referirse a su polémica separación con María Becerra y rompió el silencio sobre su infidelidad. La pareja se separó en 2021 entre rumores y el artista decidió que era hora de hablar y aclarar lo que había pasado entre ambos. ¿Qué dijo?

El cantante habló sobre las dificultades de ser la pareja de la artista.
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El cantante fue entrevistado en el ciclo Primera Cita, donde le consultaron sobre su presente amoroso. Un poco nervioso, Rusherking confirmó que está nuevamente en pareja: "Estoy amando. Estoy de novio".

Además aclaró que cuando se mudó de Santiago del Estero para Buenos Aires "me puse de novio con María". Los inicios de la relación y confirmación oficial se remontan a 2019.

Ante la pregunta del conductor del ciclo, Nacho Elizalde, sobre el motivo de la separación entre ambos, Rusher no esquivó la pregunta si no que aclaró "fue un lío, un lío que también me dejó, obviamente, consecuencias".

"Pasó un tema ahí, que yo estuve con otra persona en el medio, en una fiesta", admitió el cantante. Sin embargo aseguró que le gustaría reencontrarse con María Becerra desde otro lugar en el futuro. "Me gustaría que en algún momento, en un futuro, cuando todo sea un poco más grande y quizá dejemos muchos problemas o cosas de lado, nos juntemos de vuelta", sentenció.

Rusherking vuelve a apostar al amor: las fotos y pistas que lo vinculan a una modelo de la TV

El popular cantante Rusherking vuelve a protagonizar la escena mediática por su vida sentimental. En las últimas horas, las redes sociales explotaron con las pruebas que vinculan al trapero con la modelo y azafata de televisión Stef Jegier. Los indicios surgieron a partir de un seguimiento exhaustivo que realizaron sus propios seguidores sobre sus publicaciones compartidas.

Stef Jegier es una joven modelo conocida por su participación en el programa Buenas Noches Familia, conducido por Guido Kaczka. Su vínculo con el artista comenzó a generar rumores que, día tras día, toman más fuerza gracias a las coincidencias digitales.

La primera pista que desató la investigación virtual provino de una usuaria en X. La fanática alertó sobre un posteo en una cuenta de Instagram, y señaló que Rusherking y Stef compartían el mismo espejo y una toalla idéntica en sus respectivas publicaciones.

A partir de ese descubrimiento inicial, los fanáticos recopilaron una serie de imágenes que muestran a la modelo en los mismos escenarios que el cantante. La prueba más comentada y definitoria es una fotografía tomada frente al espejo de un ascensor, donde el fondo y el reflejo del lugar son completamente idénticos.

A las coincidencias espaciales se suma la interacción en Instagram. Ambos artistas se siguen mutuamente en la plataforma, un gesto simple que, en el código de las redes, funciona como una confirmación silenciosa del inicio de una conexión cercana.

Pese a que las coincidencias se multiplican y la versión de un nuevo noviazgo se consolida, ni Rusherking ni Stef Jegier hablaron públicamente sobre el tema. Las señales, sin embargo, alimentan la certeza: el cantante apostó al amor y la modelo, según parece, logró conquistar su corazón.

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