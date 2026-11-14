14 de noviembre de 2026 Inicio
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Este pueblo de España está cerca de Navarra y ofrece empleo fijo junto con vivienda: cómo acceder

Ubicado en la provincia de Soria, este pequeño municipio de Castilla y León busca revertir la despoblación con una iniciativa que combina oportunidades laborales, viviendas rehabilitadas y servicios para las familias.

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Arenillas

Arenillas, en la provincia de Soria, busca atraer nuevos habitantes para combatir la despoblación rural.

  • La localidad cuenta con alrededor de 40 habitantes y apuesta por recuperar su actividad comunitaria.
  • Entre sus principales características se destacan la tranquilidad, el entorno rural y las propuestas culturales.
  • El municipio dispone de infraestructura y servicios pensados para facilitar la llegada de nuevos residentes.
  • Una de sus iniciativas más conocidas reúne cada verano a artistas y visitantes de distintas regiones.

Este pueblo está cerca de Navarra y ofrece empleo fijo junto con vivienda: ubicado en la provincia de Soria, este pequeño municipio busca nuevos habitantes con una propuesta que incluye siete casas rehabilitadas, trabajo estable y transporte escolar gratuito.

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Un pueblo español de apenas 40 habitantes lanzó una convocatoria para atraer nuevas familias y combatir la despoblación rural. Se trata de una localidad que ofrece vivienda gratuita y un empleo fijo a quienes estén dispuestos a instalarse de manera permanente.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural local, busca especialmente grupos familiares con hijos en edad escolar que quieran comenzar una nueva etapa lejos de las grandes ciudades. La alternativa contempla siete viviendas rehabilitadas y listas para habitar, sin necesidad de pagar un alquiler. El objetivo no es conseguir residentes temporales, sino incorporar nuevos vecinos que participen de la vida comunitaria y contribuyan al desarrollo del municipio.

Cómo es el pueblo español que espera repoblarse

Arenillas es una pequeña localidad de la provincia de Soria, en la comunidad autónoma de Castilla y León, situada en un entorno rural y relativamente cerca de Navarra. Con apenas 40 habitantes, es uno de esos pueblos españoles que buscan conservar su identidad y recuperar población frente al fenómeno de la despoblación.

Se trata de un lugar tranquilo, con un ritmo de vida alejado del movimiento de las grandes ciudades y una comunidad en la que la convivencia entre vecinos tiene un papel fundamental. Su propuesta está vinculada con la vida campestre, el contacto con el entorno natural y la posibilidad de desarrollar un proyecto familiar en un ambiente más tranquilo.

Aunque su tamaño es reducido, el lugar cuenta con servicios e infraestructura que buscan facilitar la llegada de nuevos residentes. Entre ellos se destacan la conexión a internet mediante fibra óptica, un bar social que funciona como punto de encuentro y siete viviendas rehabilitadas que el municipio pone a disposición de las familias interesadas en instalarse.

Uno de los aspectos importantes para quienes tienen hijos es el transporte escolar gratuito hasta Berlanga de Duero, situada a unos 20 kilómetros. De esta manera, los menores pueden acceder a la escolarización sin que la ausencia de un colegio dentro del pueblo sea un impedimento.

Además, la región organiza actividades culturales para mantener activa su vida comunitaria. Una de las más conocidas es el Boina Fest, un festival que nació como una iniciativa para visibilizar la despoblación rural y que, a lo largo de sus 12 ediciones, reunió a más de 7.000 asistentes y 750 artistas.

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