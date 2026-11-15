Museo futbolero y detalles únicos: así es la casa de Sofi Martínez Entre pelotas de competencias internacionales, camisetas históricas y espacios pensados para disfrutar del deporte, la periodista logró convertir sus recuerdos en parte de su hogar. Agregar C5N en









Sofi Martínez mostró distintos ambientes de su departamento en Buenos Aires, con objetos y recuerdos vinculados a su trayectoria como periodista deportiva. Redes sociales

La periodista compartió imágenes de su vida cotidiana.

El recorrido permitió conocer distintos espacios de su hogar.

Su pasión por el deporte también está presente en la decoración.

Algunos objetos tienen un valor especial por su historia y significado. Museo futbolero y detalles únicos: la periodista deportiva mostró su departamento en Buenos Aires y sorprendió con una decoración que refleja su pasión por el fútbol. Entre colecciones especiales y ambientes funcionales, cada rincón guarda recuerdos de su trayectoria profesional. Así es la casa de Sofi Martínez.

La casa de la conductora tiene una característica que la diferencia de otras viviendas: el fútbol es el gran protagonista de su ambientación. La profesional del deporte abrió las puertas de su propiedad en Buenos Aires durante un recorrido para el canal de YouTube de La Agusneta y mostró los espacios que forman parte de su vida cotidiana.

Lejos de un estilo tradicional, la comunicadora eligió integrar sus recuerdos profesionales y objetos coleccionables a los distintos ambientes. Así, su hogar combina comodidad, practicidad y una identidad marcada por su carrera.

Como es la casa de Sofi Martínez Uno de los primeros ambientes que mostró Sofi Martínez fue el living, un espacio amplio y luminoso pensado para disfrutar de los partidos y las transmisiones deportivas. El sector cuenta con un sillón en forma de L ubicado frente a una pantalla de gran tamaño. La distribución prioriza la comodidad y permite seguir los encuentros deportivos desde distintos lugares del ambiente.

Uno de los rincones más llamativos del departamento es una habitación que Sofi destinó exclusivamente a su colección de pelotas. La periodista conserva allí balones vinculados con finales de la Champions League, los Juegos Olímpicos y distintos acontecimientos deportivos internacionales que tuvo la oportunidad de cubrir.