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Museo futbolero y detalles únicos: así es la casa de Sofi Martínez

Entre pelotas de competencias internacionales, camisetas históricas y espacios pensados para disfrutar del deporte, la periodista logró convertir sus recuerdos en parte de su hogar.

Sofi Martínez mostró distintos ambientes de su departamento en Buenos Aires

Sofi Martínez mostró distintos ambientes de su departamento en Buenos Aires, con objetos y recuerdos vinculados a su trayectoria como periodista deportiva.

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  • La periodista compartió imágenes de su vida cotidiana.
  • El recorrido permitió conocer distintos espacios de su hogar.
  • Su pasión por el deporte también está presente en la decoración.
  • Algunos objetos tienen un valor especial por su historia y significado.

Museo futbolero y detalles únicos: la periodista deportiva mostró su departamento en Buenos Aires y sorprendió con una decoración que refleja su pasión por el fútbol. Entre colecciones especiales y ambientes funcionales, cada rincón guarda recuerdos de su trayectoria profesional. Así es la casa de Sofi Martínez.

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La casa de la conductora tiene una característica que la diferencia de otras viviendas: el fútbol es el gran protagonista de su ambientación. La profesional del deporte abrió las puertas de su propiedad en Buenos Aires durante un recorrido para el canal de YouTube de La Agusneta y mostró los espacios que forman parte de su vida cotidiana.

Lejos de un estilo tradicional, la comunicadora eligió integrar sus recuerdos profesionales y objetos coleccionables a los distintos ambientes. Así, su hogar combina comodidad, practicidad y una identidad marcada por su carrera.

Como es la casa de Sofi Martínez

Uno de los primeros ambientes que mostró Sofi Martínez fue el living, un espacio amplio y luminoso pensado para disfrutar de los partidos y las transmisiones deportivas. El sector cuenta con un sillón en forma de L ubicado frente a una pantalla de gran tamaño. La distribución prioriza la comodidad y permite seguir los encuentros deportivos desde distintos lugares del ambiente.

Uno de los rincones más llamativos del departamento es una habitación que Sofi destinó exclusivamente a su colección de pelotas. La periodista conserva allí balones vinculados con finales de la Champions League, los Juegos Olímpicos y distintos acontecimientos deportivos internacionales que tuvo la oportunidad de cubrir.

Cada pieza representa un recuerdo de su trayectoria profesional, sus viajes y las experiencias que acumuló a lo largo de los años. De esta manera, el ambiente funciona como un archivo personal que también forma parte de la decoración. Otro de los espacios que mostró fue su vestidor, donde organiza ropa, perfumes y accesorios. Durante el recorrido, reconoció con humor que todavía tenía algunas cosas pendientes de ordenar y que suele priorizar la practicidad.

Sin embargo, uno de los sectores más especiales está en su cuarto principal: un mueble de madera clara que funciona como un verdadero museo de camisetas. La colección incluye modelos retro, prendas autografiadas y camisetas de equipos nacionales e internacionales como Chelsea, Real Madrid, Aston Villa, Belgrano, Talleres y la Selección Argentina.

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