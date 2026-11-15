Paulo Dybala celebró su cumpleaños con una romántica cena junto a Oriana Sabatini: el entrañable mensaje que recibió

Paulo Dybala celebró su cumpleaños número 33 con una romántica cena a solas junto a Oriana Sabatini, en una velada íntima marcada por un elegante look de gala y una torta especial de chocolate; el festejo quedó plasmado en un tierno saludo que la cantante compartió en redes sociales, acompañado de postales familiares y la dedicatoria: "Te amamos, Gia y yo".
La pareja disfrutó de una cena romántica a solas, con looks que parecían salidos de una película de James Bond y una torta de chocolate. Además de mostrar postales de su intimidad familiar, Oriana le dejó un mensaje súper tierno en Instagram, deseándole lo mejor para este nuevo año y firmando la dedicatoria junto a su pequeña hija. "Feliz cumple mi amor. Mi deseo para vos este año es que puedas sentir bien cerquita el amor de todas las personas que tanto te queremos, y que la vida te siga encontrando con esa fuerza y paciencia que me inspira todos los días", escribió la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini.
“¡Por una vuelta más al sol de aprendizajes nuevos! Te amamos, Gia y yo”, concluyó la modelo en la dedicatoria que le escribió a su esposo por sus 33 años. A la luz de las velas, en una cena romántica para dos, Oriana y Paulo posaron muy juntos frente a una torta de varias capas con crema y cacao —muy parecida a un tiramisú— que se robó todas las miradas de la noche.
Para la noche especial, ambos apostaron por looks súper elegantes: mientras el delantero lució un clásico esmoquin negro con camisa blanca y moño, la cantante deslumbró con un vestido negro ceñido de gasa, con hombros descubiertos y sutiles transparencias, acompañado por un maquillaje natural y el pelo suelto.
Más allá de las postales de la cena, el álbum virtual funcionó como un recorrido íntimo por distintos momentos de la vida cotidiana que comparten junto a su hija Gia, manteniendo siempre la reserva que suele caracterizarlos sobre la exposición de la niña.
Los saludos de cumpleaños para Paulo Dybala en redes sociales
Más allá del festejo íntimo con su familia, Paulo Dybala recibió una enorme cantidad de mensajes de cariño por sus 33 años tanto de sus seguidores como de diversas figuras del mundo del deporte y el espectáculo, que llenaron sus redes sociales de buenos deseos.
Entre todas las publicaciones que el delantero replicó en sus historias de Instagram, se destacaron especialmente los saludos de su gran amigo y compañero de la Selección Argentina, el mediocampista de Boca Juniors Leandro Paredes, y el del propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino.