Paulo Dybala celebró su cumpleaños con una romántica cena junto a Oriana Sabatini: el entrañable mensaje que recibió La cantante le organizó una íntima celebración a su esposo que incluyó un elegante look de gala, una torta especial de chocolate y una tierna dedicatoria en redes sociales firmada también por su hija, Gia. Agregar C5N en









Con look formal y una torta especial fue el festejo íntimo de Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

Paulo Dybala celebró su cumpleaños número 33 con una romántica cena a solas junto a Oriana Sabatini, en una velada íntima marcada por un elegante look de gala y una torta especial de chocolate; el festejo quedó plasmado en un tierno saludo que la cantante compartió en redes sociales, acompañado de postales familiares y la dedicatoria: "Te amamos, Gia y yo".

La pareja disfrutó de una cena romántica a solas, con looks que parecían salidos de una película de James Bond y una torta de chocolate. Además de mostrar postales de su intimidad familiar, Oriana le dejó un mensaje súper tierno en Instagram, deseándole lo mejor para este nuevo año y firmando la dedicatoria junto a su pequeña hija. "Feliz cumple mi amor. Mi deseo para vos este año es que puedas sentir bien cerquita el amor de todas las personas que tanto te queremos, y que la vida te siga encontrando con esa fuerza y paciencia que me inspira todos los días", escribió la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini.

“¡Por una vuelta más al sol de aprendizajes nuevos! Te amamos, Gia y yo”, concluyó la modelo en la dedicatoria que le escribió a su esposo por sus 33 años. A la luz de las velas, en una cena romántica para dos, Oriana y Paulo posaron muy juntos frente a una torta de varias capas con crema y cacao —muy parecida a un tiramisú— que se robó todas las miradas de la noche.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ORIANA (@orianasabatini) Para la noche especial, ambos apostaron por looks súper elegantes: mientras el delantero lució un clásico esmoquin negro con camisa blanca y moño, la cantante deslumbró con un vestido negro ceñido de gasa, con hombros descubiertos y sutiles transparencias, acompañado por un maquillaje natural y el pelo suelto.

Más allá de las postales de la cena, el álbum virtual funcionó como un recorrido íntimo por distintos momentos de la vida cotidiana que comparten junto a su hija Gia, manteniendo siempre la reserva que suele caracterizarlos sobre la exposición de la niña.