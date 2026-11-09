9 de noviembre de 2026 Inicio
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Santiago Abascal cargó contra las leyes sobre violencia de género en España: "No están sirviendo y hay que cambiarlas"

El candidato de Vox pasó por el programa La Revuelta antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Durante una entrevista de alta tensión, el dirigente cuestionó las leyes de violencia de género y expuso sus propuestas de vivienda e inmigración.

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Santiago Abascal

Santiago Abascal, líder de Vox.

El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno español, Santiago Abascal, expuso este lunes sus propuestas clave sobre violencia de género, vivienda e inmigración durante una entrevista en el programa La Revuelta de Televisión Española (RTVE) en Madrid. La alocución se produjo en el marco de la ronda de conversaciones con aspirantes para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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En materia de violencia contra las mujeres, Abascal cuestionó la efectividad de la legislación vigente. En ese sentido, el dirigente sostuvo: "Las leyes no están sirviendo para que menos mujeres sean asesinadas y, por tanto, esa ley hay que cambiarla".

El candidato remarcó que su espacio no tiene dificultad en reconocer la discriminación y la violencia que sufre la mujer, pero aclaró su visión sobre el tema: "Hay hombres que agreden a las mujeres y muchos hombres que quieren a las mujeres".

El líder político rechazó que cualquier colectivo posea la capacidad de denuncia unilateral que derive en detenciones inmediatas. Por este motivo, el dirigente enfatizó: "Las leyes no están sirviendo para que menos mujeres sean asesinadas en España y esa ley tiene que ser revisada".

El líder de Vox responsabilizó al Gobierno por la crisis de vivienda y el aumento migratorio

Respecto del acceso al techo, el postulante definió a la vivienda como el principal problema del país junto a la inmigración masiva. Sobre este punto, Abascal vinculó el encarecimiento de los inmuebles con el flujo migratorio al afirmar que "han llegado casi seis millones de personas en cinco años" a España.

Para solucionar la crisis habitacional, el representante de la ultraderecha propuso la eliminación de impuestos a la compra de la primera casa para abaratar el precio al menos un 30%. A su vez, el político rechazó apuntar contra los fondos de inversión y aseveró que "el principal fondo buitre es el Gobierno".

En materia migratoria, Abascal defendió la repatriación de quienes permanezcan de forma irregular en el país y la expulsión de extranjeros que cometan delitos. El aspirante concluyó su intervención con una firme postura al declarar: "Estamos en contra de legitimar la entrada ilegal en España".

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