A los 46 años, Ronaldinho volvió al fútbol profesional y demostró que su magia está intacta El brasileño jugó los primeros 45 minutos en el triunfo del Ravenna 2-0 ante Forli por la Serie C de Italia. Tras más de diez años sin actividad oficial, participó en la jugada del primer gol y recibió una ovación en el estadio Bruno Benelli. Por Agregar C5N en









Ronaldinho fue ovacionado por el público de Ravenna.

El brasileño Ronaldinho regresó este domingo al fútbol profesional a los 46 años con la camiseta del Ravenna FC, en la victoria por 2-0 frente al Forli por la decimocuarta fecha de la Serie C de Italia. El encuentro oficial se disputó en el estadio Bruno Benelli ante una multitud que celebró la vuelta del campeón del mundo.

El astro brasileño saltó al campo como titular con el dorsal número 10 y permaneció en el terreno de juego durante los primeros 45 minutos. Antes de salir reemplazado en el entretiempo, el delantero participó de manera directa en la acción ofensiva que culminó con el gol de Giulio Donati para abrir el marcador.

Al abandonar la cancha, el exjugador de Barcelona y Milan recibió una prolongada ovación por parte de los simpatizantes locales. Ronaldinho recorrió el césped durante varios minutos con los brazos en alto para agradecer el respaldo de un público que colmó las tribunas para presenciar su retorno oficial.

La presentación en el ascenso italiano marcó el final de una inactividad competitiva superior a una década. Su último partido por los puntos se remontaba a septiembre de 2015 con el Fluminense de Brasil, antes de anunciar su retiro definitivo en 2018 y limitarse únicamente a encuentros de exhibición.

El club italiano Ravenna impulsó un proyecto de expansión comercial La incorporación del ganador del Balón de Oro en 2005 respondió a una estrategia institucional del propietario del Ravenna FC, el empresario Ignazio Cipriani. La directiva apostó por el fichaje del brasileño para potenciar tanto el rendimiento deportivo del plantel como la proyección internacional de la entidad.