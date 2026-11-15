15 de noviembre de 2026 Inicio
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El petróleo destronó a la harina de soja como el principal producto de exportación de Argentina

El dato surge de un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario elaborado por especialistas que analizaron las ventas al exterior registradas por el Indec desde enero a septiembre de este año.

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El desarrollo de Vaca Muerta permitió que el petróleo crudo desplace a la harina de soja como principal producto exportado.

El desarrollo de Vaca Muerta permitió que el petróleo crudo desplace a la harina de soja como principal producto exportado.

El petróleo crudo se transformó en el producto líder del comercio exterior argentino durante los primeros nueve meses de 2026, destronando a la harina de soja, según reflejó un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
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El reporte realizado por especialistas de la entidad sobre la base de datos del INDEC, según la cual la exportación de petróleo crudo generó US$7.753 millones entre enero y septiembre, reflejando un crecimiento del 58,6% interanual. En contraste, los despachos de harina de soja acumularon US$6.971 millones (+7,4% respecto al mismo lapso de 2025).

Al hacer referencia a la diferencia de escala en la evolución reciente de ambos productos, el trabajo detalló: "Para esta ventana de tiempo, el valor exportado de petróleo es 6,5 veces superior al registrado hace cinco años (2021), mientras que las exportaciones del derivado de soja equivalen a tres cuartas partes del valor alcanzado aquel año".

A qué se debe el desplazamiento de la harina de soja por el petróleo crudo

En cuanto a las principales razones de este desacople, la BCR señaló que el dinamismo hidrocarburífero responde a la fuerte aceleración de la producción en Vaca Muerta, donde el desarrollo de las reservas no convencionales permitió superar años de estancamiento.

A este crecimiento en volumen se le sumó un contexto internacional favorable, ya que el barril de crudo Brent llegó a superar los u$s100 tras el cierre del Estrecho de Ormuz, con una cotización media en 2026 un 23% superior a la del año anterior.

Por el contrario, el complejo sojero enfrenta mayores limitantes estructurales. La duplicación de la producción mundial de harina de soja en los últimos 20 años, impulsada por los mandatos globales de biocombustibles que demandan aceite, generó una oferta abundante. Como el consumo crece a un ritmo inferior, los precios internacionales de la harina continúan bajo presión bajista.

"Un máximo nunca visto"

En este marco, el informe puntualizó que el empuje del sector energético no solo modificó la cima del ranking exportador, sino que tuvo un impacto directo en la balanza comercial total.

Entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones de Combustibles y Energía (CyE) alcanzaron los u$s12.452 millones (+53,6% interanual), mientras que las importaciones de Combustibles y Lubricantes (CyL) se ubicaron en u$s3.025 millones.

Esto dejó un superávit comercial energético de u$s9.427 millones, logrando "un máximo nunca visto". Para tomar dimensión del fenómeno, la BCR subrayó que "el saldo energético equivalió al 44,5% del superávit comercial argentino", el cual totalizó u$s21.198 millones en el mismo período.

En el plano monetario, los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman la tendencia: el balance de cobros y pagos de bienes del sector energético arrojó un saldo neto favorable de u$s7.890 millones en nueve meses, muy por encima de los u$s4.337 millones registrados en el mismo período de 2025.

Inversiones e infraestructura, las claves para la consolidación

Al analizar el actual escenario, la BCR sostuvo que “el desarrollo de Vaca Muerta está modificando estructuralmente la inserción externa del país, con un aporte cada vez más significativo a la generación de divisas y al sostenimiento del superávit comercial argentino". Para consolidar y sostener esta trayectoria en los próximos años, la entidad remarcó que será clave garantizar la continuidad de las inversiones y la ampliación de la infraestructura de transporte y exportación.

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