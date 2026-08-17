Terremotos en Venezuela: aumentó a 6.438 la cantidad de personas fallecidas por los sismos

El gobierno de Venezuela sumó 137 personas muertas a la cifra de fallecidos por los terremotos con epicentro en La Guaira. Además, 86.358 personas recibieron asistencia médica tras el desastre natural.

La cifra de personas muertas por el doble sismo del 24 de junio en Venezuela aumentó a 6.438 , es decir, 137 más que la semana anterior , de acuerdo con el balance difundido este lunes por el Gobierno . En cuanto a las desaparecidas, la página web Desaparecidos terremoto Venezuela contabilizó 29.521.

Revés para Trump: la Corte Suprema rechazó revisar la condena por abuso sexual en el caso E. Jean Carroll

El boletín informativo destacó que el Ejecutivo entregó 335 viviendas a las familias afectadas e inspeccionó 59.109 edificaciones para comprobar su habitabilidad. De las evaluaciones realizadas, 34.680 resultaron habitables, 13.733 tienen restricciones y 10.696 se encuentran en alto riesgo.

En paralelo, 86.358 personas recibieron atención médica después de los terremotos. La emergencia sanitaria no terminó con el rescate de los sobrevivientes: entre quienes lograron salir de los edificios colapsados hay personas que requieren intervenciones quirúrgicas, rehabilitación y dispositivos para recuperar parte de su movilidad.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , entregó este lunes 48 nuevos apartamentos en Caracas y aseguró que la gestión promueve una política habitacional que comprende construcción de viviendas, alquileres en el mercado secundario, financiamiento y reparaciones de edificaciones para acompañar a las personas afectadas.

El diputado Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno informe el estado de implementación del Sistema de Alerta Temprana AlertAR , los plazos previstos para alcanzar cobertura nacional y las capacidades con las que cuenta la Argentina para detectar, medir y alertar a la población frente a terremotos y otras catástrofes.

“Una catástrofe no siempre puede evitarse, pero podemos reducir sus consecuencias si logramos anticiparnos. Argentina necesita un sistema capaz de detectar una amenaza y alertar, en el menor tiempo técnicamente posible, a la mayor cantidad de argentinos que puedan estar en peligro”, sostuvo el legislador del Frente Renovador.

El pedido tiene lugar luego de los dos terremotos que sacudieron Venezuela en junio y el sismo de una magnitud de 7,4 que sacudió Colombia este lunes. Ambos pertenecen a contextos tectónicos distintos y Argentina también cuenta con áreas con alto potencial de actividad sísmica, en particular sobre la franja cordillerana del centro-oeste.

El mapa de peligrosidad sísmica del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el país tiene cinco zonas de peligrosidad, de la 0 a la 4, en función de la probabilidad de registrar movimientos intensos del suelo. El sur de San Juan y el norte de Mendoza se ubican en el área de mayor peligrosidad y alcanza a sectores urbanos densamente poblados.

Gutiérrez solicitó conocer cuando AlertAR estará efectivamente operativo y con alcance nacional, qué grado de avance presenta su implementación, cuáles serán las empresas de telefonía móvil integradas y cuánto tiempo transcurrirá desde que un organismo especializado detecte una amenaza hasta que el mensaje llegue a los teléfonos celulares en la zona de riesgo.