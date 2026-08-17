17 de agosto de 2026 Inicio
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Macabro hallazgo en Colombia: el terremoto dejó al descubierto posibles fosas ilegales de desaparecidos

A raíz del derrumbe de una pared en el cementerio de Roldanillo, en Valle del Cauca, quedaron a la vista varios restos humanos, que podrían haber sido enterrados de forma clandestina.

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La labor de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Colombia.

La labor de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Colombia.

EFE

A raíz del derrumbe de una pared en el cementerio de Roldanillo, en Valle del Cauca, provocado por el devastador terremoto en Colombia, quedaron al descubierto varios restos humanos. Algo que podría no llamar la atención en un camposanto encendió las alarmas entre allegados a víctimas del conflicto armado, quienes presumen que las osamentas pertenecen a personas enterradas de manera clandestina en el predio.

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Por este motivo, solicitaron a los organismos competentes la revisión de los hallazgos con la esperanza de hallar respuestas sobre sus seres queridos o conseguir pistas que orienten su búsqueda.

Junto a los restos se encontraron fragmentos de vestimentas, incluyendo calzado de caucho y piezas similares a uniformes, elementos que refuerzan las sospechas de que se trate de víctimas de la contienda. Sobre esta problemática, Sandra Ubaté, quien rastrea el paradero de su hermano Jhon Ricardo desde su desaparición en 1995, a los 24 años, detalló el modus operandi de la época: "En muchos cementerios, a lo largo y ancho del país, se han dado enterramientos de manera ilegal, es decir, que las fuerzas militares y paramilitares utilizaban los cementerios como lugares para ocultar los cuerpos de los dados de baja en combate, o para cuerpos de personas dadas por desaparecidas".

Respecto al panorama tras el colapso del muro, Ubaté indicó: "En ese cementerio, se cae una pared y aparecen dentro algunas bolsas marcadas, rotuladas, lo que da la sensación de que lo que hay allí son cuerpos que pasaron alguna vez por Medicina Legal. Así que rastrear cualquier posibilidad de disposición de restos óseos que estén expuestos sin protección, pues es un interés para cada uno de los familiares que estamos buscando a nuestros desaparecidos".

Las familias exigen la preservación del cementerio y los restos hallados

La incertidumbre sobre el destino de la evidencia motivó el reclamo urgente de las agrupaciones de búsqueda. Deidania Perdomo, coordinadora del área de búsqueda de coordinación colectiva, manifestó la desesperación que atraviesan los allegados: "Es muy preocupante porque, ¿qué va a pasar después del sismo? Las familias están angustiadas, desesperadas y es lógico, entendemos la preocupación porque con esto se irá a borrar, digamos, años de historia, años de sufrimiento, años de angustia. Entonces nos preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué va a pasar con toda esta información que tenemos sobre las personas dadas por desaparecidas?".

Frente a este escenario, las familias demandan que el cementerio sea evaluado e incorporado formalmente al registro nacional de fosas y camposantos ilegales destinados a la localización de desaparecidos, exigiendo que se garantice la preservación de las evidencias halladas sin sufrir modificaciones ni destrucciones.

El movimiento telúrico ocurrido hace una semana deja un saldo trágico que roza los 300 fallecidos y cerca de 200 desaparecidos. El impacto en las infraestructuras abarca 197 edificaciones derrumbadas, 26.392 propiedades destruidas y un total de 127.608 viviendas dañadas.

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