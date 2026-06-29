29 de junio de 2026 Inicio
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El estremecedor testimonio del argentino Francisco Solé en Venezuela: "Pensé que el techo se iba partir"

El jugador de Universidad Central relató que está hace tres años en territorio venezolano, pero que nunca había vivido un hecho así. "Lo del otro día fue una locura. Hoy me desperté con la réplica", reconoció en diálogo con C5N.

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Francisco Solé estaba en su casa con su hijo de 6 meses y esposa.

El jugador Francisco Solé es uno de los tantos argentinos que vivieron en primera persona los terremotos que se sintieron en Venezuela y dejó más de 1400 muertos y 3000 heridos. En primera persona, relató cómo fue el primer día de sismos y cómo se vive los días siguientes con las réplicas que se vuelven a sentir en el lugar.

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El mediocampista de 29 años recordó que el día que se sintieron los primeros sismos que devastaron a la zona de La Guaira y alrededores. “El miércoles había salido con mi mujer y mi bebé de 6 meses a una placita y cuando regresamos, cerca de las 18 se sintió el movimiento. La vedad fue un susto enorme. Por suerte, para esta parte de Caracas no sufrió tanto, pero el temblor fue una cosa terrible, fue algo durísimo, muy feo”, detalló en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

“Primero se corta la luz y pensé que era algo normal, pero al ratito esa tele se empieza a mover y el ventanal que tengo también. Dos segundos después es cuando empieza lo peor: se escucha como si fuese una estampida, como si fuese el ruido de la tierra quebrándose; que eso es lo más impactante”, explicó de cómo vivió junto a su familia.

Tras ello, rápidamente intentó salir del edificio, aunque explicó que no se había dado cuenta, en primera instancia, que se trataba de un terremoto ya que en los tres años que lleva viviendo en Venezuela nunca había vivido una situación así, pese a que algunos lugareños le señalaron en alguna oportunidad que sí se sienten movimientos leves en el suelo.

“Pensé que el techo se iba a partir y que las paredes se iban a ir abajo. En Caracas no se había sentido nada, pero esto fue una locura”, reconoció.

A cuatro días de los primeros dos sismos de 7,2 y 7,5 que se sintieron, a las 7 (hora local) hubo una nueva réplica en Caracas de 4,2 y fue el movimiento que despertó a Solé y su esposa, esta mañana. “Hoy me había puesto la alarma un ratito antes para esta nota, pero me desperté por la réplica que se sintió más temprano. Me levantó a las 7, que se sintió muchísimo. Estaba con mi esposa y se movió la cama. Vivís asustado y en alerta por si tenes que volver a salir corriendo de vuelta”, indicó.

Estamos viviendo con miedo. Hablo con mi familia de Argentina, están preocupados, pero yo tengo contrato acá en Venezuela, es un país que me ha dado mucho en los últimos tres años, ya veré en los próximos días cómo sigue todo”, reveló.

Lautaro Morales, el arquero argentino que estaba en Venezuela y volvió a Argentina

Otro de los argentinos que estaba en Venezuela fue Lautaro Morales, exarquero de Lanús, actual compañero de Francisco Solé, quien tomó la decisión de volver a Argentina tras vivir en carne propia los terremotos que sacudieron Caracas.

Estaba durmiendo la siesta con el nene más chiquito. Me había levantado hacía 10 minutos. Mi señora estaba en el comedor con mi otro nene”, explicó y aseguró que el departamento “se movió todo”.

En ese momento, relató que empezó a temblar toda la cama y lo primero que hizo fue “agarrar a mi nene, mi señora también entró a la pieza con el más grande y nos tapamos para cubrirlos”. “Dije: ‘Que sea lo que Dios quiera’”, sostuvo.

Tras ello, se refugiaron en la casa de Solé, pero que el momento que le hizo tomar la decisión de regresar a suelo argentino fue lo que pasó con su hijo: “Me dijo que le dolía el pecho y el corazón”.

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