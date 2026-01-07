7 de enero de 2026 Inicio
Cómo es Cañada Nieto, el pueblo de Uruguay donde cayó la camiseta homenaje de Miguel Russo

Un homenaje futbolero cruzó el río y terminó en el interior uruguayo. Un pequeño poblado quedó ligado para siempre a una historia muy emotiva.

La camiseta fue encontrada por Agustín Elugui

La camiseta fue encontrada por Agustín Elugui, un productor rural.

  • Un homenaje realizado en la Bombonera terminó teniendo un desenlace inesperado en el interior de Uruguay.
  • Una localidad rural de Soriano pasó al centro de la escena por un hallazgo que cruzó fronteras.
  • El episodio conectó al fútbol argentino con un pequeño pueblo dedicado a tareas agropecuarias.
  • La aparición de la camiseta generó repercusión mediática y viralización en redes sociales.

Un gesto simbólico dedicado a Miguel Ángel Russo trascendió el estadio y tuvo un recorrido impensado. La camiseta homenaje que Boca liberó al cielo para recordar a su último técnico apareció días después en un pueblo uruguayo casi desconocido, despertando curiosidad y emoción entre hinchas y vecinos.

Las distintas propuestas de Buenos Aires vincladas al Turismo en verano
Del 7 de enero al 21 de febrero: como es la iniciativa gratuita de Verano en Buenos Aires

El hecho ocurrió en Cañada Nieto, una pequeña localidad rural del departamento de Soriano, cuya vida cotidiana está marcada por el trabajo en el campo y la calma propia del interior del país. La llegada inesperada de la prenda alteró esa rutina y puso al lugar en el radar de medios deportivos de la región.

Canada nieto

Así es el pueblo rural uruguayo donde cayó la camiseta de Miguel Russo

Cañada Nieto se ubica en el suroeste del departamento de Soriano, a poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Dolores y atravesado por la Ruta 96, una vía que enlaza áreas productivas con centros urbanos cercanos. Según los últimos registros del censo, en este lugar viven alrededor de 420 personas, en su mayoría vinculadas a la agricultura y la ganadería.

Canada Nieto

Las construcciones bajas, los almacenes de cercanía, los molinos de viento y el hábito del mate configuran una postal típica del interior uruguayo. En ese entorno sereno, nadie imaginaba que aterrizaría un objeto cargado de significado para el mundo Boca.

La camiseta fue encontrada por Agustín Elugui, un productor rural que trabajaba con su tractor cuando detectó un elemento extraño entre los cultivos. Al reconocer el símbolo, la historia se difundió rápidamente y atrajo la atención de periodistas y usuarios de redes sociales, que comenzaron a compartir imágenes del pueblo y su entorno.

Canada nieto

El episodio ocurrió semanas después del homenaje realizado el 19 de octubre, en la previa del partido entre Boca y Belgrano por el Torneo Clausura, cuando Leandro Paredes y Claudio Úbeda liberaron la camiseta desde el centro del campo. Esa acción, pensada como un tributo, terminó uniendo al fútbol argentino con un rincón silencioso del Uruguay rural.

Las distintas propuestas de Buenos Aires vincladas al Turismo en verano

