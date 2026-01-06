La Iglesia Católica se solidarizó con los obispos venezolanos: "Estamos a su lado en estos tiempos complejos"

La Iglesia argentina se pronunció este martes sobre la situación en Venezuela luego de la ofensiva militar de Estados Unidos que culminó con la captura y extracción del exgobernante, Nicolás Maduro. En una misiva enviada a los obispos venezolanos, pidieron por el bienestar del pueblo.

La nota, firmada por los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina, entre ellos su titular Marcelo Colombo, fue divulgada esta jornada en el marco de los recientes acontecimientos que sacuden al país sudamericano a partir de intervención del gobierno de Donald Trump que derivó en el secuestro de Maduro.

La Conferencia Episcopal Argentina se pronunció este martes sobre la intervención militar de EEUU en Caracas para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores , a través de una carta que envió a los obispos de Venezuela, donde mostró el apoyo a sus colegas: "Estamos a su lado en estos tiempos complejos", expresó.

La Comisión Ejecutiva de la entidad eclesiástica, liderada por el arzobispo de Mendoza, Monseñor Marcelo Colombo, dio a conocer el mensaje de la Iglesia Católica argentina hacia el Arzobispo de Valencia y Presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Mons. Jesús González de Zárate: "A través de Usted queremos hacerle llegar a la Iglesia y al Pueblo venezolano el saludo y la cercanía de la Iglesia que peregrina en Argentina", precisó.

En ese mismo sentido, el mensaje citó algunas palabras que el papa León XIV le había dedicado al conflicto político y social que vive Venezuela: “con el papa León XIV recordamos que 'el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, con especial atención a los más pobres, que sufren a causa de la difícil situación económica'".

Finalmente, la carta concluyó: "Estamos a su lado en estos tiempos complejos, los acompañamos en el afecto y comprometemos nuestra oración y la de nuestras comunidades pidiendo al Señor, por intercesión de nuestra Madre, que brille en la mente y en los corazones la mansa luz del Pesebre donde encontramos al Niño que nos trae la paz y la justicia nos permite la verdadera reconciliación".

Mirá la carta completa de la Conferencia Episcopal Argentina