Tiene solo 5 capítulos y está cargada de misterio: de qué se trata La tierra del pecado, la nueva serie de Netflix

Esta nueva serie corta de Netflix es el thriller con el que la plataforma abre el año y que ya despierta intriga entre los amantes del misterio con tan solo cinco episodios.

La tierra del pecado comenzó a circular como uno de los estrenos más comentados de los primeros días de Netflix. La plataforma apostó por iniciar 2026 con una producción que apunta directamente al público que consume historias de intriga.

La tierra del pecado comenzó a circular como uno de los estrenos más comentados de los primeros días de Netflix. La plataforma apostó por iniciar 2026 con una producción que apunta directamente al público que consume historias de intriga.

La tierra del pecado comenzó a circular como uno de los estrenos más comentados de los primeros días de Netflix. La plataforma apostó por iniciar 2026 con una producción que apunta directamente al público que consume historias de intriga, incómodas y con una fuerte carga psicológica. El resultado fue una miniserie que, desde su anuncio, generó gran expectativa.

Enero suele ser un mes clave para los grandes servicios de streaming. Netflix lo sabe y por eso ubicó este estreno en un momento estratégico, apenas unos días después de despedir una de sus franquicias más exitosas (Stranger Things). La intención fue clara: ofrecer una nueva obsesión para los suscriptores y evitar el vacío que deja una despedida tan significativa. En ese contexto apareció La tierra del pecado, una ficción que se apoya en el crimen, pero que promete ir mucho más allá de una investigación convencional.

La serie llegó sin una campaña promocional excesiva, pero con el respaldo de una premisa sólida y un equipo creativo con experiencia en relatos incómodos y realistas. En ese escenario, La tierra del pecado se presentó como una de las grandes apuestas iniciales del año, especialmente para el público europeo y para quienes disfrutan del llamado noir escandinavo.

Sinopsis de La tierra del pecado, el estreno de Netflix

La historia se desarrolló en Bjäre, una región rural de Suecia que funciona como mucho más que un simple escenario. Allí, cuando un adolescente desaparece, una detective con vínculos personales con el caso se une a una tensa investigación que revela lealtades feroces y viejas disputas familiares.

La encargada de la investigación fue la inspectora Dani, interpretada por Krista Kosonen, actriz reconocida. Su personaje se presentó como una profesional experimentada, pero atravesada por conflictos personales que influyeron en su manera de enfrentar el caso. Dani no fue retratada como una heroína infalible, sino como alguien que cargaba con dudas, cansancio y una mirada crítica sobre su propio trabajo.

Junto a ella apareció un joven agente sin experiencia en casos de este tipo. La dinámica entre ambos se convirtió en uno de los ejes narrativos de la serie. Mientras Dani aportó conocimiento y desconfianza, su compañero representó la mirada más ingenua, todavía no contaminada por los horrores que suelen emerger en investigaciones de este calibre.

Tráiler de La tierra del pecado

Embed - LA TIERRA DEL PECADO Trailer / Land of Sin Trailer [HD] *Trailer que subió Netflix

Reparto de La tierra del pecado

  • Krista Kosonen
  • Mohamed Nour Oklah
  • Peter Gantman
  • Ceasar Matijasevic
  • Alexander Persson
  • Lisa Lindgren
  • William Jannert
  • Harry Westerlund
  • Wilmer Rosén
