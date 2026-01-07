IR A
The Good Doctor ya está en Netflix y te hará emocionar desde el inicio: de qué se trata la serie

La plataforma suma un reconocido drama médico que cuenta una historia sensible, cercana y con personajes que dejan su huella.

La serie sigue el recorrido de Shaun Murphy

La serie sigue el recorrido de Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant, que consigue ingresar a trabajar en el hospital San José St. Bonaventure, una institución de gran prestigio.

La plataforma de Netflix arrancó el año con una incorporación fuerte a su catálogo. Se trata de una ficción muy querida por el público y la crítica, que cuenta con complejos casos médicos, conflictos humanos y situaciones tiernas, se trata de The Good Doctor.

Esta producción captó tanto a quienes nunca la vieron como a quienes deseaban volver a ver esta historia que emociona y deja mensajes sobre la inclusión y la empatía. Se estrenó recientemente en el mes de enero 2026, hace pocos días, aunque la plataforma no difundió con anticipación el día exacto del lanzamiento, la misma ya está disponible en la gran N roja.

Sinopsis de The Good Doctor, la serie que llegó a Netflix

La serie sigue el recorrido de Shaun Murphy, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant, que consigue ingresar a trabajar en el hospital San José St. Bonaventure, una institución de gran prestigio. A pesar de la adversidad, su capacidad médica es extraordinaria, pero sus dificultades para relacionarse generan desconfianza dentro del equipo.

A lo largo de los episodios, Shaun debe enfrentar prejuicios, miradas ajenas y decisiones complejas dentro del quirófano. Cada caso clínico expone no solo un desafío profesional, sino también un aprendizaje personal que lo ayuda a crecer.

El relato también profundiza en los vínculos entre colegas, pacientes y superiores. El acompañamiento del doctor Aaron Glassman, su mentor, es fundamental para que el protagonista encuentre su lugar y pueda demostrar que su forma de ver el mundo también salva vidas.

Tráiler de The Good Doctor

Reparto de The Good Doctor

El reparto de la serie está compuesto por:

  • Freddie Highmore como Dr. Shaun Murphy
  • Antonia Thomas como Claire Browne
  • Fiona Gubelmann como Morgan Reznick
  • Paige Spara como Lea Dilallo
  • Richard Schiff como Dr. Aaron Glassman
  • Nicholas Gonzalez como Dr. Neil Melendez
  • Christina Chang como Dr. Audrey Lim
  • Hill Harper como Dr. Marcus Andrews
  • Will Yun Lee como Dr. Alex Park
The Good Doctor ya está en Netflix y te hará emocionar desde el inicio: de qué se trata la serie

