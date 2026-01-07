Lo nuevo en Netflix: de qué se trata En fuga, la miniserie con giros inesperados que está atrapando a todos Esta nueva serie corta en Netflix, basada en una novela de Harlan Coben, ya genera impacto por su trama oscura, giros constantes y un misterio que se revela capítulo a capítulo. + Seguir en







Para empezar el año, Netflix lanzó una producción británica que rápidamente se convirtió en tema de conversación. La plataforma estrenó En fuga, una miniserie de ocho episodios que combinó drama, suspenso psicológico y conflictos familiares profundos. Desde su llegada al catálogo, la ficción capturó la atención de los suscriptores y se posicionó entre los títulos más comentados del inicio de 2026.

La estrategia de Netflix fue clara. Apostó por una historia intensa, con ritmo sostenido y una narrativa que no concedió respiro. Cada episodio avanzó con precisión quirúrgica, construyendo una atmósfera inquietante que mantuvo a la audiencia expectante hasta el último minuto. El resultado fue una serie breve, pero contundente, pensada para el maratón y diseñada para generar conversación social.

En fuga no surgió de la nada. La miniserie se basó en la novela Run Away, escrita por el reconocido autor de thrillers Harlan Coben, cuyo nombre ya se convirtió en sinónimo de éxito dentro del catálogo de Netflix. La plataforma adaptó varias de sus obras en los últimos años y, una vez más, la fórmula funcionó.

Sinopsis de En fuga, la nueva miniserie de Netflix La historia se centró en Simón Greene, un hombre que aparentó tener una vida estable y ordenada. Padre de familia, esposo y profesional respetado, Simón creyó haber construido un entorno seguro para los suyos. Sin embargo, esa aparente perfección comenzó a resquebrajarse cuando su hija mayor, Paige, desapareció sin dejar rastro.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos que podrían destruir a su familia… para siempre".

Uno de los grandes aciertos de la nueva miniserie británica fue su enfoque emocional. Más allá del suspenso y los giros narrativos, la serie exploró una pregunta central: hasta dónde puede llegar un padre por salvar a su hija. La estructura de la miniserie fue clave para su impacto. Netflix optó por ocho capítulos, cada uno con una duración ajustada y un cierre diseñado para incentivar el siguiente episodio. El ritmo narrativo se mantuvo constante, sin rellenos innecesarios. en fuga Tráiler de En fuga Embed - En fuga | Tráiler oficial | Netflix Reparto de En fuga James Nesbitt

Ruth Jones

Alfred Enoch

Tracy Ann Oberman

Ingrid Oliver

Amy Gledhill

Annette Badland

Mark Bazeley

Maeve Courtier-Lilley

Jon Pointing en fugaaaaa