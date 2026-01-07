IR A
La fuerte acusación contra Luciano Castro: la reacción del actor

El hecho habría ocurrido en octubre, cuando viajó solo a España para presentar la obra “Sansón de las Islas en el Festival de la Hispanidad”.

Luciano Castro quedó envuelto en las últimas horas en una polémica, ya que fue acusado de haberle sido infiel a Griselda Siciliani hace meses. Esta información ¿irrumpió la armonía y tranquilidad de las vacaciones de la pareja?

En el programa de televisión Puro Show, revelaron que el actor habría tenido un acercamiento con una joven actriz española cuando viajó solo a España para presentar la obra Sansón de las Islas en el Festival de la Hispanidad, en el agosto del año pasado.

En ese contexto, habría conocido a una joven 28 años y comenzado un intercambio que fue más allá de lo profesional con el que tiene 50. “Soy danesa, vine a Madrid a finales de agosto. Luciano fue un día al lugar donde trabajaba de camarera, regresó una semana después y me acordé de él, le dije 'regresaste'. Hablamos un poquito, ha cambiado unas palabras para hacerse más español. Yo noto cuando un hombre quiere algo más”, expresó la bailarina y actriz Sarah Borrell en Puro Show.

Él la había invitado a ver la obra, pero reveló que nunca fue. En otra charla por WhatsApp la invitó a fumar marihuana, pero tampoco accedió y lo que sí habría ocurrido fue un beso en la calle, en los encuentros casuales que solían tener, pero hasta el momento nunca le dijo que era argentino. “Me enteré por una amiga argentina quién era y ahí me di cuenta de su novia”, concluyó la bailarina, que decidió cortar la conversación ya que el actor seguía insistiendo en volver a encontrarse.

Luego del encuentro intercambiaron teléfonos y el vínculo continuó por mensajes, con un tono insistente y romántico, pero todo cambió cuando se acercaba la llegada de Siciliani al Viejo Continente. Según contó la propia Iglesias, el exintérprete de Lalola, entre otras series, le habría dicho a la joven que debía viajar a otra ciudad para grabar una serie para Netflix, cortando así el posible reencuentro.

Tras ello, ninguno de los actores argentinos salió a hablar, pero ahora el propio Castro respondió con un sutil posteo en las redes. “Qué días Brasil!”, publicó arrobando a la propia actriz junto con un corazón y un breve reel donde se los ve a los disfrutando de caminatas, risas, abrazos y playa, reafirmando más su amor.

La respuesta de Sabrina Rojas y Flor Vigna en medio de la acusación de infidelidad de Luciano Castro

En medio del escándalo que se desató por los rumores de una supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Sabrina Rojas, expareja y madre de dos hijos, se metió de lleno en el debate y sorprendió con un análisis crudo y sin filtro en Sálvese Quien Pueda.

“Para mí, siempre pasa que cuando los personajes son cool los cuidamos, y cuando los personajes son populares, más a la mujer la hacemos mier...”, indicó y agregó: “¿Por qué estamos pensando que Griselda tiene una mente abierta? Estamos hablando de Griselda porque es el tema del día. Que una mujer sea más empoderada, más independiente y no esté atrás del hombre, no quiere decir que tengas una pareja abierta. Yo nunca escuché un indicio de que ellos puedan ser una pareja abierta. No lo escuché nunca”.

Por su parte, también apareció en escena Flor Vigna quien hace pocas compartió un video musical acompañado de una reflexión que no pasó desapercibida entre sus seguidores. “No es nada personal con nadie, es solo jugar con un concepto que, a veces, jodemos con mis amigas, parodiándolo y ridiculizándolo un poco. La moraleja es aprender a amarse a uno mismo”, sin embargo muchos lo tomaron con una indirecta a su exnovio.

Qué baja está la vara, me siento una tarada, haciendo casting para un amor… Chamuyos de fantasma, princesos se rebajan, migajas en vez de un buen amor”, se escucha decir en un fragmento de la canción.

