Marco Rubio habló con Pablo Quirno y le agradeció el apoyo de Argentina a la operación de EEUU en Venezuela

El canciller argentino mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado del país norteamericano, en la que se analizaron las repercusiones de la detención del líder chavista y su traslado a Nueva York, donde será juzgado.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno , dialogó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , en el marco del operativo militar desplegado por el país norteamericano en Venezuela el sábado para detener al ahora expresidente Nicolás Maduro.

En un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos se refirió a la comunicación que mantuvieron ambos funcionarios. "Hoy, el Secretario de Estado Marco Rubio habló con el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, para discutir la operación policial dirigida en Venezuela el 3 de enero" , expresaron.

En tal sentido, marcaron que Rubio expuso su gratitud hacia el canciller argentino debido a la postura de de Argentina: "El Secretario Rubio agradeció al Ministro de Relaciones Exteriores Quirno por la continua cooperación de Argentina para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región".

En tanto, previamente, la Cancillería respaldó el operativo a través de un comunicado en el que marcó que "la Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos".

También recordaron que "La República Argentina reafirma a la comunidad internacional su firme compromiso y plena disposición para lograr, por todos los medios a su alcance, el pleno retorno de la institucionalidad, la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela , velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y el bienestar del hermano pueblo venezolano".

Argentina ratificó ante la OEA su apoyo a la detención de Nicolás Maduro

La Argentina ratificó su apoyo al operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención del expresidente del país caribeño Nicolás Maduro, en el marco de una sesión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego de que remarcara su postura también ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Durante el encuentro, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, respaldó la operación de Estados Unidos: "La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y su Gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cártel de los Soles, que fue declarado en 2025 como organización terrorista por el Gobierno argentino".

"Confiamos en que estos acontecimientos representen un avance contra el narcoterrorismo que afecta a la región y abra una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la Ley y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió a su pueblo en la pobreza y obligó a 8 millones de venezolanos a escapar de su país", remarcó.

En tanto, destacó la postura de la administración de La Libertad Avanza por la situación en Venezuela: "Desde que asumió el presidente Milei, la Argentina fue clara y consistente en su posicionamiento denunciando la falta de libertades y las graves violaciones de los derechos humanos y contribuimos activamente con determinación y responsabilidad a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela".

También cargó contra Maduro tras los últimos comicios en el país caribeño, en los que el líder del régimen chavista se impuso según el Consejo Nacional Electoral. "Maduro desconoció los resultados genuinos, escondió las altas electorales y se autoproclamó presidente, constituyendo un Gobierno ilegítimo e ilegal. Fuimos uno de los países que solicitó la convocatoria extraordinaria de un Consejo Permanente para denunciar el fraude", aseveró.