6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Marco Rubio habló con Pablo Quirno y le agradeció el apoyo de Argentina a la operación de EEUU en Venezuela

El canciller argentino mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado del país norteamericano, en la que se analizaron las repercusiones de la detención del líder chavista y su traslado a Nueva York, donde será juzgado.

Por
Pablo Quirno y Marco Rubio.

Pablo Quirno y Marco Rubio.

Reuters

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, dialogó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco del operativo militar desplegado por el país norteamericano en Venezuela el sábado para detener al ahora expresidente Nicolás Maduro.

Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Te puede interesar:

La Iglesia Católica se solidarizó con los obispos venezolanos: "Estamos a su lado en estos tiempos complejos"

En un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos se refirió a la comunicación que mantuvieron ambos funcionarios. "Hoy, el Secretario de Estado Marco Rubio habló con el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, para discutir la operación policial dirigida en Venezuela el 3 de enero", expresaron.

En tal sentido, marcaron que Rubio expuso su gratitud hacia el canciller argentino debido a la postura de de Argentina: "El Secretario Rubio agradeció al Ministro de Relaciones Exteriores Quirno por la continua cooperación de Argentina para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región".

maduro detenido
Nicolás Maduro permanece detenido en Estados Unidos.

Nicolás Maduro permanece detenido en Estados Unidos.

En tanto, previamente, la Cancillería respaldó el operativo a través de un comunicado en el que marcó que "la Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos".

También recordaron que "La República Argentina reafirma a la comunidad internacional su firme compromiso y plena disposición para lograr, por todos los medios a su alcance, el pleno retorno de la institucionalidad, la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y el bienestar del hermano pueblo venezolano".

Argentina ratificó ante la OEA su apoyo a la detención de Nicolás Maduro

La Argentina ratificó su apoyo al operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención del expresidente del país caribeño Nicolás Maduro, en el marco de una sesión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego de que remarcara su postura también ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Durante el encuentro, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, respaldó la operación de Estados Unidos: "La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y su Gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cártel de los Soles, que fue declarado en 2025 como organización terrorista por el Gobierno argentino".

"Confiamos en que estos acontecimientos representen un avance contra el narcoterrorismo que afecta a la región y abra una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la Ley y el respeto de los derechos humanos, poniendo fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió a su pueblo en la pobreza y obligó a 8 millones de venezolanos a escapar de su país", remarcó.

En tanto, destacó la postura de la administración de La Libertad Avanza por la situación en Venezuela: "Desde que asumió el presidente Milei, la Argentina fue clara y consistente en su posicionamiento denunciando la falta de libertades y las graves violaciones de los derechos humanos y contribuimos activamente con determinación y responsabilidad a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela".

También cargó contra Maduro tras los últimos comicios en el país caribeño, en los que el líder del régimen chavista se impuso según el Consejo Nacional Electoral. "Maduro desconoció los resultados genuinos, escondió las altas electorales y se autoproclamó presidente, constituyendo un Gobierno ilegítimo e ilegal. Fuimos uno de los países que solicitó la convocatoria extraordinaria de un Consejo Permanente para denunciar el fraude", aseveró.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump aseguró que se hará cargo del dinero que generen las ventas del petróleo de Venezuela.

Trump anunció que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Entre los 32 soldados cubanos muertos, 21 correspondían al Ministerio del Interior y otros 11 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Cuba publicó las fotos y los nombres de los 32 soldados muertos en el ataque de Estados Unidos en Caracas

El lago de Maracaibo en Cabimas, Venezuela, con plataformas y bombas de petróleo.

Chevron ya envió 11 buques para trasladar petróleo desde Venezuela a Estados Unidos

Stephen Miller es uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Uno de los principales asesores de Trump justificó la anexión Groenlandia: "Somos una superpotencia"

Trump está impulsando un proceso de demolición del orden mundial: las claves del quiebre internacional tras la captura de Maduro

"Trump está impulsando un proceso de demolición del orden mundial": las claves del quiebre global tras la captura de Maduro

El embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak.

Argentina ratificó su apoyo a la detención de Maduro: "Confiamos en que se recupere la democracia en Venezuela"

Rating Cero

Noelia Marzol publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Noelia Marzol llevará a la Justicia a una psicóloga tras una grave acusación sobre su familia: qué pasó

Stan estaría muy cera de pasar al universo DC.

De Marvel a DC: la nueva estrella que se incorporaría al mundo de Batman

Romina Gaetani se sometió a un análisis llamado informe de riesgo tras la denuncia por violencia de género contra su ex. 

Romina Gaetani se sometió a un examen clave tras denunciar a su expareja por violencia de género: de qué se trata

Jamie Campbell Bower en Stranger Things.
play

Stranger Things: Jamie Campbell Bower reconoció que se siente "aliviado" de dejar de interpretar a Vecna

Fito Páez en vivo.
play

Fito Páez dará cuatro recitales en Rosario y uno de ellos será gratuito: cuándo y dónde se presentará

Cinthia Fernández contra Fernando Carrillo en una entrevista televisiva. 

Cinthia Fernández cargó contra Fernando Carrillo por su apoyo a Maduro en Venezuela: "Normalizás la tortura"

últimas noticias

Noelia Marzol publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Noelia Marzol llevará a la Justicia a una psicóloga tras una grave acusación sobre su familia: qué pasó

Hace 20 minutos
Stan estaría muy cera de pasar al universo DC.

De Marvel a DC: la nueva estrella que se incorporaría al mundo de Batman

Hace 21 minutos
Romina Gaetani se sometió a un análisis llamado informe de riesgo tras la denuncia por violencia de género contra su ex. 

Romina Gaetani se sometió a un examen clave tras denunciar a su expareja por violencia de género: de qué se trata

Hace 1 hora
Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

La Iglesia Católica se solidarizó con los obispos venezolanos: "Estamos a su lado en estos tiempos complejos"

Hace 1 hora
Donald Trump aseguró que se hará cargo del dinero que generen las ventas del petróleo de Venezuela.

Trump anunció que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Hace 1 hora