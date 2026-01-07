Apareció en dos películas de Marvel pero luego de la primera tuvo que ir a terapia: quien es el famoso actor Debutó como villano en uno de los filmes más taquilleros de la franquicia y el personaje se le quedó demasiado adentro. + Seguir en







Las películas de Marvel les parecerán a algunos algo fácil, pero hay actores que se toman tan a pecho sus personajes que terminan en terapia. Es lo que le ocurrió a Michael B. Jordan, quien dio vida al villano Eric 'Killmonger' Stevens en la franquicia presidida por Kevin Feige.

El actor Jordan llegó a una conclusión: "Creo que es algo necesario para la gente". Como añade: "Sobre todo para los hombres. Creo que es bueno que hablen. Es algo de lo que no me avergüenzo en absoluto (...)".

Black Panther: Wakanda Forever, también con Ryan Coogler detrás de las cámaras, tuvo como villano principal a Namor (Tenoch Huerta), pero Killmonger aparece brevemente en un momento del filme.

"Se me quedó grabado por un tiempo", ha confesado Jordan en CBS Sunday Morning. El intérprete ha revelado que fue a terapia y allí habló sobre lo que le estaba pasando por dentro. "Encontré una manera de relajarme. Creo que, en ese momento, seguía aprendiendo que necesitaba descomprimirme de un personaje". Jordan también ha reconocido que la terapia comenzó a partir del personaje de Marvel, pero "se convirtió en una conversación más profunda y en un autodescubrimiento".

Como vemos, el actor Jordan llegó a una conclusión: "Creo que es algo necesario para la gente". Como añade: "Sobre todo para los hombres. Creo que es bueno que hablen. Es algo de lo que no me avergüenzo en absoluto y de lo que estoy muy orgulloso. Sin duda me ayudó a intentar ser un buen comunicador y una persona integral, por dentro y por fuera".

Pecadores Michael B. Jordan Killmonger es el principal antagonista de Black Panther, que recaudó 1.349 millones de dólares -sexta película más taquillera del UCM- en todo el mundo y ganó tres Oscar. El villano desafía a su primo T'Challa, el superhéroe interpretado por Chadwick Boseman, por el trono de Wakanda con la esperanza de compartir la tecnología avanzada del reino con los desposeídos de todo el mundo.

Wakanda es un reino africano muy rico que se ha mantenido escondido del mundo como mecanismo de protección. T'Challa es un proteccionista y quiere mantenerlo así, pero Killmonger busca todo lo contrario.

black panther 2018 Black Panther: Wakanda Forever, también con Ryan Coogler detrás de las cámaras, tuvo como villano principal a Namor (Tenoch Huerta), pero Killmonger aparece brevemente en un momento del filme. La secuela, que se hizo tras la muerte de Boseman, recaudó 859.2 millones de dólares y ganó un premio Oscar. Embed - Extended interview: Michael B. Jordan