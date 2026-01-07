El funeral y posterior entierro de la emblemática actriz se realiza en la iglesia Notre-Dame del’Assomption de Saint-Tropez. La también cantante había luchado con problemas de salud que la habían llevado a tener algunas internaciones e intervenciones en los últimos meses.

El mundo del espectáculo mundial aún llora la muerte de Brigitte Bardot , por lo que este miércoles fanáticos y familiares le dieron el último adiós a la icónica actriz , referente del cine, símbolo erótico de las décadas de los años 50 y 60 y defensora de los derechos de los animales.

El funeral se lleva cabo en la iglesia de la Costa Azul en lo que fue una ceremonia sencilla. Para que los fanáticos puedan estar presentes, se instalaron pantallas gigantes en el centro de la ciudad y el puerto.

Tras la ceremonia, la también cantante será enterrada en un evento privado en el cementerio marino de Saint-Tropez, un camposanto con vistas al mar Mediterráneo donde descansan sus padres y otros seres queridos, incluidos el director y primer marido Roger Vadim.

Pese a tener una icónica carrera en el mundo del cine y pantalla chica, Bardot se retiró a los 39 años y se dedicó a la defensa de los derechos de los animales. Pero también fue una figura, políticamente, de extrema derecha, y por dicha ideología, se estima que el presidente, Emanuel Macrón no asista a su funeral.

De igual modo, el mandatario francés lamentó su muerte a través de las redes sociales: "Sus películas, su voz, su fama deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne: Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad. Una existencia francesa, un resplandor universal. Nos conmovió. Lloramos a una leyenda del siglo".

De qué murió Brigitte Bardot

Brigitte Bardot falleció a los 91 años el pasado 28 de diciembre tras batallar durante varios meses con problemas de salud, según confirmó la fundación que lleva su nombre a través de un comunicado emitido a la agencia AFP.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”, indicaron.

Si bien en ese momento no se detalló el motivo de su muerte, solo se informó que había luchado con problemas de salud que la habían llevado a tener algunas internaciones e intervenciones en los últimos meses.

Ahora, su propio esposo, Bernard d’Ormale, fue quien confirmó que la actriz estaba batallando contra un cáncer: “Resistió muy bien las dos operaciones a las que se sometió para tratar el cáncer que le quitó la vida". En declaraciones a un medio francés, d’Ormale aseguró que el último deseo de la icónica figura francesa era pasar sus últimos días en su hogar de Saint-Tropez, sin importarle que sus cuidados allí iban a ser “más complicados”.