8 de septiembre de 2026 Inicio
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Murió Miss Austria a los 22 años: quién era Lucia Sisic, la reina que pasó por siete operaciones

La joven había atravesado siete cirugías por una afección cardíaca congénita y mantenía el reconocimiento nacional, que obtuvo en 2024, porque no se realizaron nuevas ediciones del concurso después de su consagración.

Por
Lucia Sisic

Lucia Sisic, Miss Austria 2024, murió a los 22 años. 

Instagram: /luciasisic

Lucia Sisic, quien había sido elegida Miss Austria en 2024, murió a los 22 años en su país natal, según confirmó Mission Austria a través de un comunicado difundido este martes, aunque hasta el momento no se informó la causa del fallecimiento; la joven tenía una enfermedad cardíaca congénita y había atravesado siete intervenciones.

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Sisic había llegado al concurso nacional después de ser elegida Miss Vienna en enero de 2024 y obtuvo la corona de Miss Austria en septiembre de ese año, en un certamen que no volvió a realizarse durante 2025 ni 2026, por lo que permaneció como representante vigente hasta su muerte.

Lucia Sisic se consagró Miss Austria en 2024.

Lucia Sisic se consagró Miss Austria en 2024.

Desde su nacimiento, Sisic convivió con una malformación en una válvula cardíaca que marcó buena parte de su vida y la llevó a someterse a siete operaciones, incluida una intervención especialmente compleja en 2017 que requirió su reanimación y una prolongada recuperación posterior.

La última cirugía ocurrió durante el invierno de 2025 y, después de superarla, la joven había manifestado en Instagram su deseo de dejar atrás por un tiempo los tratamientos: "Ya tengo también mi séptima operación superada y estoy encantada de poder tomarme un descanso, con suerte por varios años".

Mission Austria despidió a Lucia Sisic con un emotivo mensaje

Desde la cuenta oficial de Mission Austria, organización encargada de gestionar los concursos nacionales de belleza Miss Austria y Mister Austria, reaccionaron ante la muerte de Lucia Sisic y acompañaron la publicación con una imagen de la joven. La organización recordó su paso por el certamen nacional y dedicó unas palabras a quienes compartieron parte de su vida con ella: "Con gran consternación y profundo dolor, hemos aprendido que nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic, ha fallecido".

La despedida de Mission Austria para Lucia Sisic.

La despedida de Mission Austria para Lucia Sisic.

La despedida también incluyó una referencia al vínculo que Sisic había construido con la institución desde su consagración, además de un cierre firmado por Kerstin y Jorg, directores de la entidad. "Lucia permanecerá en nuestra memoria como una maravillosa joven", expresaron antes de dedicarle un último mensaje: "Querida Lucia, siempre seguirás siendo parte de nuestra familia Miss Austria".

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