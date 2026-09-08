8 de septiembre de 2026 Inicio
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A 25 años del 11-S, revelan que el aire de la Zona Cero era "tóxico" y las autoridades lo ocultaron

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dio detalles de los documentos desclasificados sobre el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas. "Han muerto más personas a causa de enfermedades relacionadas que las que fallecieron ese mismo día", afirmó.

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El público tendrá acceso a un portal con documentos relacionados con la calidad del aire tras el 11-S.

El público tendrá acceso a un portal con documentos relacionados con la calidad del aire tras el 11-S.

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A horas de cumplirse 25 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas, que ocurrió el 11 de septiembre de 2001, documentos desclasificados revelaron que las autoridades municipales sabían de la existencia de gas tóxico en el aire de la llamada "Zona Cero" en Nueva York.

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El alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, anunció la publicación de miles de documentos confidenciales de la época donde consta la presencia de amianto en el lugar del impacto de dos aviones contra los edificios del World Trade Center.

Se trata de 170 mil páginas de registro que exponen la presencia de un conjunto de minerales flotando en el aire del Bajo Manhattan, el barrio donde hoy está el National September 11 Memorial & Museum, un espacio de memoria y nuevos rascacielos.

"Ahora, casi 25 años después, han muerto más personas a causa de enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre que las que fallecieron ese mismo día", dijo el alcalde en conferencia de prensa.

Las autoridades municipales sabían de la contaminación, pero escondieron la información para limitar la responsabilidad de la ciudad, según detalló el funcionario. El impacto de la exposición prolongada a esos escombros afectó durante décadas a bomberos, rescatistas, trabajadores siderúrgicos y vecinos.

El dirigente demócrata reveló esta información ante sobrevivientes y familiares del 11-S que integran la ONG 9/11 Health Watch, que defiende y supervisa los derechos de los rescatistas, sobrevivientes y familiares afectados por los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Para acompañar la desclasificación de los documentos, la alcaldía destinará 34 millones de dólares a la creación de un portal público. A través de este sitio, los especialistas ayudarán a los damnificados para que puedan acceder al fondo de asistencia económica y médica destinado a las víctimas del 11-S.

Las víctimas fatales del 11-S

Los atentados del 11 de septiembre de 2001, conocido como 11-S, causaron un total de 2.977 víctimas fatales, sin contar a los 19 terroristas suicidas de Al Qaeda. Según reportes oficiales, 2.753 personas murieron tras el impacto de los aviones y el posterior derrumbe de las Torres Gemelas. Esto incluye a civiles, bomberos, policías y rescatistas.

En el ataque al Pentágono, fallecieron 184 personas tras el impacto del vuelo 77 de American Airlines contra el edificio de Defensa estadounidense. Además, 40 pasajeros y tripulantes murieron en el campo tras estrellarse el vuelo 93 de United Airlines, luego que los viajeros se opusieran a los secuestradores.

El ataque del 11-S consistió en el secuestro de cuatro aviones comerciales por parte de 19 terroristas del grupo Al Qaeda para estrellarlos contra objetivos clave en Estados Unidos.

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