Conmoción en la música: murió un reconocido productor de cuarteto La noticia fue confirmada por su familia, el empresario falleció tras batallar contra una grave enfermedad. Cantantes y figuras del mundo de la música lo despidieron con emotivos mensajes en redes sociales. Agregar C5N en









Trabajó con varias figuras y llevó adelante una exitosa carrera en Córdoba. Imagen generada por IA

La industria de la música argentina está de luto tras la muerte del productor Marcos Farías a los 54 años. La triste noticia fue confirmada por su familia. El empresario fue despedido en redes sociales por varias figuras y artistas que trabajaron con él.

Farías llevaba una extensa carrera como manager y representante de artistas, también era fundador y dueño de la Radio Máxima.

La noticia de su muerte fue confirmada por su papá Emeterio Farías en diálogo con La Voz, donde contó que a su hijo le detectaron un tumor en el hígado que avanzó rápidamente y los médicos hicieron todo lo posible para salvarle la vida.

Marcos Farías estuvo involucrado en la creación, desarrollo y consolidación de grandes figuras de la música argentina como Ulises Bueno, Damián Córdoba, Carli Jiménez, Chipote, Banda Express, Kimbara, MegaTrack, Monada, Trulala, Facu y La Fuerza, La Banda de Carlitos.

Marcos Farías. Entre quines lo despidieron en redes sociales se encuentra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ”Chiqui” Tapia, que compartió un posteo en X un mensaje: "Una muy triste noticia el fallecimiento de Marcos Farías, gran productor cuartetero y mejor persona aún. Te vamos a extrañar, que en paz descanses".

A su vez, Ulises Bueno compartió una historia de Instagram donde escribió: "Hoy toca despedir a alguien que fue parte de mi camino, alguien a quien le debo momentos, enseñanzas y recuerdos que voy a llevar siempre conmigo. Abrazo fuerte a su familia y a todos sus seres queridos en este momento de tanto dolor. Gracias por todos, Marcos, que descanses en paz". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Q' Lokura (@qlokuraok)