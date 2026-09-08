Conmoción en la música: murió un reconocido productor de cuarteto

La industria de la música argentina está de luto tras la muerte del productor Marcos Farías a los 54 años. La triste noticia fue confirmada por su familia. El empresario fue despedido en redes sociales por varias figuras y artistas que trabajaron con él.
Farías llevaba una extensa carrera como manager y representante de artistas, también era fundador y dueño de la Radio Máxima.
La noticia de su muerte fue confirmada por su papá Emeterio Farías en diálogo con La Voz, donde contó que a su hijo le detectaron un tumor en el hígado que avanzó rápidamente y los médicos hicieron todo lo posible para salvarle la vida.
Marcos Farías estuvo involucrado en la creación, desarrollo y consolidación de grandes figuras de la música argentina como Ulises Bueno, Damián Córdoba, Carli Jiménez, Chipote, Banda Express, Kimbara, MegaTrack, Monada, Trulala, Facu y La Fuerza, La Banda de Carlitos.
Entre quines lo despidieron en redes sociales se encuentra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ”Chiqui” Tapia, que compartió un posteo en X un mensaje: "Una muy triste noticia el fallecimiento de Marcos Farías, gran productor cuartetero y mejor persona aún. Te vamos a extrañar, que en paz descanses".
A su vez, Ulises Bueno compartió una historia de Instagram donde escribió: "Hoy toca despedir a alguien que fue parte de mi camino, alguien a quien le debo momentos, enseñanzas y recuerdos que voy a llevar siempre conmigo. Abrazo fuerte a su familia y a todos sus seres queridos en este momento de tanto dolor. Gracias por todos, Marcos, que descanses en paz".