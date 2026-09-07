8 de septiembre de 2026 Inicio
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Una famosa automotriz alemana adaptó una de sus fábricas para producir armamento militar

La planta pasará a manos del inversor financiero con sede en Israel Aurelius Capital y al estado federado de Baja Sajonia, donde se encuentra emplazada. El primer proyecto será con la firma israelí Rafael Advanced Defense Systems.

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La fábrica de Volkswagen en Osnabrück

La fábrica de Volkswagen en Osnabrück, al noroeste de Alemania.

Volkswagen confirmó este lunes la firma de un acuerdo con el inversor financiero con sede en Israel Aurelius Capital y el estado federado de Baja Sajonia para adaptar su planta de Osnabrück para fabricar armamento militar con el objetivo de "mantener la planta a largo plazo", según el comunicado de la famosa marca de automóviles.

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El primer proyecto está previsto con el gigante de defensa israelí Rafael Advanced Defense Systems, responsables del Iron Dome con el que Israel repele misiles, misiles crucero y drones, originada en un centro de investigación del ejército israelí fundado en 1948.

Yoav Tourgeman (Rafael Advanced Defense Systems), Olaf Lies (Baja Sajonia) y Tomer Yaakov (Aurelius Capital) en la planta de Volkswagen en Osnabrück.

Yoav Tourgeman (Rafael Advanced Defense Systems), Olaf Lies (Baja Sajonia) y Tomer Yaakov (Aurelius Capital) en la planta de Volkswagen en Osnabrück.

"Se trata de la posible fabricación de sistemas y componentes para sistemas de defensa aérea destinados a Alemania y Europa", detalló Volkswagen en un comunicado y precisó que Rafael aportaría su competencia tecnológica y su experiencia en el ámbito de los sistemas modernos de defensa aérea. "La plantilla de Osnabrück desempeñaría un papel fundamental en la puesta en marcha de la producción y la industrialización", señalaron en el texto.

La expectativa es que el inversor israelí adquiera la mayor parte del capital y la empresa acompañará "la transición hacia la nueva estructura societaria y aportará a este proceso su experiencia industrial, su competencia en desarrollo e industrialización, así como la infraestructura existente".

Volkswagen había decidido en 2024 poner fin a la fabricación de vehículos en la planta de Osnabrück para el verano de 2027. De hecho, otras cuatro plantas alemanas se encuentran con futuro incierto: Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm. En junio de este año, la reconocida empresa había anunciado que tenía planificado despedir a 100.000 empleados en todo el mundo.

Baja Sajonia es vecina de Sajonia-Anhalt, el estado federado donde ganó la ultraderecha

La ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) se impuso con holgura este domingo en el estado de Alta Sajonia con al menos el 44% de los votos, según sondeos a pie de urna. El resultado, inédito desde la posguerra, deja muy atrás a la centroderecha de la CDU —que apenas rondaría el 18,5%— y confirma el avance de la ultraderecha en Europa.

En Alemania se celebraron este domingo elecciones regionales en el estado de Alta Sajonia (Sajonia-Anhalt), donde la ultraderechista AfD obtuvo un resultado histórico con más del 44% de los votos, muy por encima de la centroderecha CDU y del resto de partidos tradicionales.

El candidato de la AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund.

El candidato de la AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund.

El resultado, que podría significar que una formación ultraderechista gobierne un estado alemán por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, se dio en los comicios regionales en Sajonia-Anhalt, uno de los estados federados del este alemán, que definen la composición del Parlamento estatal con 83 bancas.

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