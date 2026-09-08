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A 14 años de su muerte, Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca: "Acá estamos..."

El actor habló de la hija que tuvo con Pampita con un conmovedor mensaje. "Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico...".

Vicuña compartió un desgarrador posteo al cumplirse 14 años de su muerte.

Vicuña compartió un desgarrador posteo al cumplirse 14 años de su muerte.

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El actor Benjamín Vicuña recordó a Blanca, la hija que tuvo con Carolina "Pampita" Ardohain, a 14 años de su muerte. La menor falleció el 8 de septiembre de 2012 en una clínica de Chile, por una neumonía hemorrágica.

Su familia ya organiza la internación domiciliaria y el equipo de cuidados que la acompañará durante el proceso.
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El actor usó sus redes para rendir homenaje a la menor que murió a los 6 años: "Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos. Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento".

El chileno publicó una imagen familiar donde se lo ve junto a la niña, abrazándola, y ella sonríe a la cámara, mientras él baja la mirada como en un modo cómplice o compinche: "Blanca, mi niña que quería volar, hoy guardo algunas fotos para darle lugar a las flores de la primavera que vendrán y necesitan mi luz. Magnolias crecen en mi jardín".

En un posteo desgarrador, Vicuña cuenta cómo habla de la menor a sus hermanos para mantener el recuerdo entre sus hermanos: "Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan de ti y vuelvo a contar una mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de como les decías a los caballos, de tus palabras justas. Por momentos siento que se repiten las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado.

Uno de los pasajes más emotivos de la publicación del artista cuando describe la importancia de Blanca en su vida: "Porque fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue. Que incluso la ausencia es parte de la vida. Amar y aceptar el silencio y su misterio. Amar el cielo y las preguntas que caen como cuchillos en medio de la noche. Gozar la mañana, los pájaros, la risa y el café".

El exmarido de la modelo remarcó la idea de seguir adelante para honrar a la menor, tras unas vacaciones familiares en México. "Hoy vuelve septiembre. Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido. Esperando caminar juntos por el desierto florido".

De qué murió Blanca, la hija de Pampita y Vicuña

La hija mayor de Pampita y Benjamín Vicuña, Blanca, falleció el 8 de septiembre de 2012 tras 9 días de internación en una clínica privada de Santiago de Chile. El deceso se produjo por una neumonía hemorrágica, cuadro que habría desencadenado una bacteria que contrajo en las vacaciones familiares en México. Al regresar de Cancún, la menor de 6 años presentó un cuadro de fiebre y dificultad para respirar. Su estado se agravó y fue internada en la ICI de una clínica chilena. "Se fue rodeada de amor y de luz", comentaron sus padres en X sobre el fallecimiento de la niña.

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