A 14 años de su muerte, Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca: "Acá estamos..." El actor habló de la hija que tuvo con Pampita con un conmovedor mensaje. "Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico...". Agregar C5N en









Vicuña compartió un desgarrador posteo al cumplirse 14 años de su muerte. Redes sociales

El actor Benjamín Vicuña recordó a Blanca, la hija que tuvo con Carolina "Pampita" Ardohain, a 14 años de su muerte. La menor falleció el 8 de septiembre de 2012 en una clínica de Chile, por una neumonía hemorrágica.

El actor usó sus redes para rendir homenaje a la menor que murió a los 6 años: "Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos. Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento".

El chileno publicó una imagen familiar donde se lo ve junto a la niña, abrazándola, y ella sonríe a la cámara, mientras él baja la mirada como en un modo cómplice o compinche: "Blanca, mi niña que quería volar, hoy guardo algunas fotos para darle lugar a las flores de la primavera que vendrán y necesitan mi luz. Magnolias crecen en mi jardín".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Benjamín Vicuña (@benjaminvicuna.ok) En un posteo desgarrador, Vicuña cuenta cómo habla de la menor a sus hermanos para mantener el recuerdo entre sus hermanos: "Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan de ti y vuelvo a contar una mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de como les decías a los caballos, de tus palabras justas. Por momentos siento que se repiten las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado.

Uno de los pasajes más emotivos de la publicación del artista cuando describe la importancia de Blanca en su vida: "Porque fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue. Que incluso la ausencia es parte de la vida. Amar y aceptar el silencio y su misterio. Amar el cielo y las preguntas que caen como cuchillos en medio de la noche. Gozar la mañana, los pájaros, la risa y el café".