Ángela Leiva habló de su relación mística con Gilda: "Yo confié en ella" La cantante recordó a la intérprete de música tropical a 30 años de su muerte y reveló cómo la ayudó en el comienzo de su carrera. El hijo de Gilda agradeció el gesto de la artista. Agregar C5N en









Ángela Leiva recordó a Gilda y resaltó la inspiración que fue para su carrera profesional. Redes sociales

La cantante Ángela Leiva recordó a Gilda, al cumplirse 30 años de su muerte. La artista destacó la figura de la artista de cumbia como su referente en la música y su carrera. Tanto es así, que Leiva le dedica un segmento en sus shows: "Sé que su trabajo nos dejó a todas nosotras el camino allanado".

La cantante dejó un mensaje en redes sociales done habló de una una unión mística con la intérprete de Corazón valiente. Aseguró que la ayudó en el certamen Pasión canta, el concurso del programa Pasión de Sábado, donde ganó cuando tenía 18 años: "Se dice que es una santa, que hace milagros… yo fui una de las que le pidió, una de las que confió en su capacidad de ser una santa habitando el corazón de la gente. “Ayúdame Gilda, ayúdame”… me habían invadido los nervios en el casting que iba a cambiar mi vida para siempre", resaltó.

Leiva compartió parte de su presentación en el Movistar Arena donde hace un homenaje a la artista fallecida trágicamente en un siniestro vial: "La sigo escuchando, la sigo bailando y hoy más consciente que nunca, porque sé que su trabajo nos dejó a todas nosotras el camino allanado, gracias por tu legado querida Gilda. Así elijo recordarte y homenajearte a 30 años de tu partida".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AngelaLeivaOk (@angelaleivaok) El mensaje del hijo de Gilda para Ángela Leiva El hijo de Gilda, Fabricio Cagnin, es conocido artísticamente como Chío, y tenía 8 años cuando sobrevivió al accidente fatal en la Ruta 12 donde viajaba con su mamá, los músicos y su abuela. El joven agradeció el homenaje de Ángela Leiva en redes ante un nuevo aniversario de fallecimiento de la cantante de cumbia.

"Angela,gracias por cada palabra! Qué lindo leer esto y ver tanto amor de la gente también. A 30 años, mi mamá sigue tocando corazones gracias a ustedes Gracias infinitas", publicó en el perfil de Instagram de la joven artista.