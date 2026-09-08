8 de septiembre de 2026 Inicio
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Acusaron a Benjamin Netanyahu de haber recibido información sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre y no haber avisado

El diario opositor Haaretz aseguró este martes que al primer ministro le llegó "una advertencia explícita" dos semanas antes y que, pese a eso, "no lo comunicó a los jefes de Seguridad". El premier negó rotundamente la afirmación.

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Benjamin Netanyahu atraviesa la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre.

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En plena campaña electoral israelí, el diario opositor Haaretz aseguró este martes que el primer ministro Benjamin Netanyahu "recibió una advertencia explícita antes [de los ataques de Hamás] del 7 de octubre [de 2023]" y que, pese a eso, "no avisó a los jefes de Seguridad". El premier negó rotundamente la acusación.

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Según el medio, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed, mantuvo una conversación telefónica de 45 minutos con Netanyahu aproximadamente una semana y media antes del 7 de octubre, advirtiéndole de que el líder de Hamás, Yahya Sinwar, estaba preparando una importante operación contra Israel.

El informe de Haaretz, basado en decenas de fuentes israelíes y extranjeras, así como en grabaciones, documentos internos y correspondencia, señala que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos instó a Netanyahu a tomarse la amenaza en serio.

El texto relata que el primer ministro israelí respondió que creía que Hamás tenía la intención de llevar a cabo una operación en la Cisjordania ocupada y le aseguró a bin Zayed que Israel estaba preparado para cualquier escenario.

A pesar de la advertencia, Netanyahu no informó a los jefes del servicio de seguridad nacional Shin Bet, del servicio de inteligencia Mossad ni al jefe del Estado Mayor del ejército israelí sobre su conversación con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, según el informe.

Un alto funcionario del Shin Bet, citado por Haaretz, afirmó que haber conocido las advertencias "podría haber cambiado por completo nuestra evaluación de la situación".

Noticia en desarrollo.-

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