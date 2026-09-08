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Es una actriz famosa, tiene 35 años y confirmó su primer embarazo: "El primer trimestre la pasé mal"

Tras semanas de intensas y un hermetismo total, una querida artista decidió romper el silencio.

La famosa confió el difícil momento que atraviesa.

La famosa confió el difícil momento que atraviesa.

La actriz Mica Riera sorprendió a sus seguidores de Instagram al confirmar públicamente que está embarazada de su primer hijo. A sus 35 años, la artista compartió un emotivo video que compila las reacciones de su entorno cercano al enterarse de la noticia.

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El anuncio formal llegó acompañado de imágenes inéditas del momento en que el test de embarazo dio positivo. En la publicación, la actriz dejó ver la profunda emoción de sus familiares y amigos al enterarse del acontecimiento.

"El primer trimestre la pasé mal, fue complejo", reveló la intérprete en una entrevista concedida a La Nación. Durante los primeros tres meses, la gestación presentó complicaciones físicas que afectaron temporalmente su rutina laboral sobre el escenario.

A pesar de los malestares iniciales, la joven artista atraviesa esta etapa con gran ilusión y expectativas junto a su pareja. Fuentes cercanas confirmaron que el bebé en camino es un varón y que la gestación transcurre con normalidad.

La revelación generó una inmediata ola de felicitaciones y mensajes de afecto por parte de colegas del ambiente artístico. Sus seguidores expresaron múltiples muestras de cariño en las plataformas digitales tras la difusión de las imágenes.

Mica Riera.

Mica Riera.

El embarazo que cursa Mica Riera

Actualmente en la semana 21 de gestación, la actriz logró mantener la novedad en reserva durante los meses iniciales. Con el apoyo de su equipo de trabajo, preservó la privacidad del proceso hasta sentirse en condiciones de anunciarlo.

Los intensos síntomas matutinos impactaron en sus compromisos teatrales y la obligaron a recurrir al protocolo de reemplazos. “Tenía todos los síntomas posibles", detalló Riera al recordar las dificultades físicas surgidas durante las dobles funciones de los sábados.

“Le conté a mis compañeros de elenco y al equipo por si en alguna función no podía estar”, explicó la actriz sobre su decisión profesional. En una ocasión debió retirarse entre funciones: “Salía y me iba a vomitar... Miré la obra desde afuera y fue una linda experiencia”.

Respecto a la decisión de comunicarlo al público, expresó su gratitud hacia el elenco por el resguardo brindado. “Me permitieron hacerlo a mi tiempo y decidí contarlo al final de la función como una forma de devolverles todo el amor”, sentenció.

En cuanto a su vida privada, Mica Riera optó por no exponer públicamente la identidad de su novio y futuro padre del bebé. Ambos prefieren mantener un perfil bajo respecto al vínculo sentimental, enfocando la atención en la feliz espera del niño.

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