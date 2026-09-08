Luchador de MMA dejó inconsciente a un streamer en vivo Un peligroso desafío frente a las cámaras desató una verdadera pesadilla en pleno directo. Por Agregar C5N en









Un peleador profesional causó conmoción en vivo.

Un violento episodio sacudió a las redes sociales tras la viralización de un video grabado en Cheongna-dong, distrito de Seo en Incheon, Corea del Sur. Durante una transmisión en vivo, el peleador Amadeusz Roslik aplicó una brutal toma de estrangulamiento a un joven streamer de unos 20 años, identificado únicamente como B, dejándolo desmayado frente a miles de espectadores.

El incidente ocurrió cuando la víctima le solicitó de forma voluntaria al atleta que le aplicara una maniobra de sumisión conocida como "mataleón". El luchador sentó al joven en el suelo, le ordenó extender los brazos y presionó fuertemente su cuello; a los pocos segundos, el aficionado perdió el conocimiento, cerró los ojos y cayó sin oponer resistencia ante la mirada atónita de la audiencia.

La controversia escaló por la frialdad con la que reaccionó el deportista mientras la víctima yacía desmayada en el piso. En lugar de solicitar asistencia médica inmediata, el peleador le dio palmadas en las mejillas, le sacudió las piernas y lanzó una frase que encendió las alarmas: "Déjenlo dormir", según reportó el medio JoongAng, o "Déjenlo dormir un poco", según publicó Chosun Ilbo.

El momento exacto de la pelea en vivo. Captura de video. Los espectadores que seguían el directo reaccionaron de inmediato manifestando su indignación y preocupación en el chat de la plataforma. Entre los comentarios destacados por Korea JoongAng Daily, varios usuarios cuestionaron la falta de auxilio rápido escribiendo: “¿No deberían haber llamado al 119?”, en referencia al servicio de emergencias surcoreano, mientras que otros remarcaron: “Un luchador no debería usar técnicas así contra una persona común”.

Tras el ataque, el joven fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la zona, donde permanece internado bajo estricta observación médica. Los reportes locales confirmaron que la víctima presenta síntomas de parálisis parcial en la parte superior del cuerpo, mientras las autoridades policiales de Incheon iniciaron una investigación formal para determinar las responsabilidades penales de Roslik.

El actuar del deportista generó un fuerte repudio por parte de la comunidad de las artes marciales y de los usuarios de internet, quienes denuncian la irresponsabilidad de aplicar llaves letales sin protocolo de seguridad. Expertos en combate señalaron que un atleta profesional conoce perfectamente el peligro de anoxia cerebral que produce un "mataleón" ejecutado sin supervisión adecuada. Actualmente, el peleador enfrenta la investigación judicial más grave de su vida pública, con un impacto que excede el ámbito deportivo. Con la víctima hospitalizada y bajo secuelas neurológicas a evaluar, la justicia surcoreana analiza las grabaciones del directo para definir las consecuencias legales y el eventual arresto del combatiente polaco por lesiones graves.