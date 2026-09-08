8 de septiembre de 2026 Inicio
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Luto en el automovilismo: murió un piloto tras un accidente en plena carrera

Los investigadores están detrás de las causas que originaron el hecho con el apoyo de las cámaras del evento. Era uno de los deportistas amateurs con mayor experiencia en la competencia.

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El piloto español competía en la categoría de veteranos.

El piloto español competía en la categoría de veteranos.

El piloto español competía en la categoría de veteranos.

El piloto español competía en la categoría de veteranos.

El automovilismo español está de luto tras la muerte del piloto Pablo Amorós el Circuito de Monteblanco, en Huelva. El trágico suceso ocurrió mientras disputaba una prueba del GTI Trophy, categoría en la que los competidores participan con modelos preparados del Volkswagen Golf IV GTI.

El exrugbier fue parte del plantel que logró el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2003.
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Amorós, abogado de profesión y apasionado piloto amateur de gran trayectoria, contaba con amplia experiencia en pruebas todoterreno, rallyes y certámenes de circuito como la Copa Kobe o el propio GTI Trophy, además de ser un habitual en el trazado madrileño del Jarama.

Las causas exactas del accidente continúan bajo investigación: según se observa en las imágenes de la transmisión, el coche de Amorós habría sufrido un fallo mecánico tras un relanzamiento. Al aproximarse a la primera curva a una velocidad anormalmente alta y sin posibilidad de frenar, colisionó contra otro vehículo, cuyo piloto también tuvo que recibir atención médica en la pista.

La despedida de Pablo Amor&oacute;s en redes sociales.

La despedida de Pablo Amorós en redes sociales.

Tras lo ocurrido en el circuito de La Palma del Condado, la organización del campeonato emitió un comunicado expresando su profundo pesar: "Queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias y nuestro apoyo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles”. A las muestras de dolor se sumaron de inmediato las principales instituciones del motor en España.

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