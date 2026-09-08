Luto en el automovilismo: murió un piloto tras un accidente en plena carrera Los investigadores están detrás de las causas que originaron el hecho con el apoyo de las cámaras del evento. Era uno de los deportistas amateurs con mayor experiencia en la competencia. Por Agregar C5N en









El piloto español competía en la categoría de veteranos. El piloto español competía en la categoría de veteranos.

El automovilismo español está de luto tras la muerte del piloto Pablo Amorós el Circuito de Monteblanco, en Huelva. El trágico suceso ocurrió mientras disputaba una prueba del GTI Trophy, categoría en la que los competidores participan con modelos preparados del Volkswagen Golf IV GTI.

Amorós, abogado de profesión y apasionado piloto amateur de gran trayectoria, contaba con amplia experiencia en pruebas todoterreno, rallyes y certámenes de circuito como la Copa Kobe o el propio GTI Trophy, además de ser un habitual en el trazado madrileño del Jarama.

Las causas exactas del accidente continúan bajo investigación: según se observa en las imágenes de la transmisión, el coche de Amorós habría sufrido un fallo mecánico tras un relanzamiento. Al aproximarse a la primera curva a una velocidad anormalmente alta y sin posibilidad de frenar, colisionó contra otro vehículo, cuyo piloto también tuvo que recibir atención médica en la pista.