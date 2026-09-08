8 de septiembre de 2026 Inicio
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Los activos argentinos esquivaron el golpe global y el riesgo país logró mantenerse debajo de los 500 puntos

En una jornada marcada por la desaceleración del IPC en la Ciudad de Buenos Aires y la tensión geopolítica global, las acciones líderes locales treparon con fuerza gracias al sector de servicios y energía, mientras los bonos en dólares mostraron leves caídas. El riesgo país, sin variaciones.

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El riesgo pais se mantuvo por debajo de los 500 puntos básicos.

El riesgo pais se mantuvo por debajo de los 500 puntos básicos.

Pese a las caídas generalizadas en Wall Street por el salto del petróleo a 93 dólares, los activos argentinos lograron diferenciarse de la dinámica bajista en los mercados externos. El repunte local estuvo traccionado de manera contundente por datos del plano doméstico y un sólido comportamiento de las empresas del sector energético e industrial. El desplome de los precios estacionales en la Ciudad de Buenos Aires reavivó las expectativas de desinflación de cara al IPC nacional del jueves. El riesgo país, estable.

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En ese contexto, el índice S&P Merval operó con firmeza al alza y registró una suba del 1,36%, ubicándose en los 3.075.981,76 puntos, medido en dólares u$s1.989 (+1.36%). La plaza local mostró un desempeño generalizado en verde, impulsado por el repunte del sector energético e industrial, donde sobresalió Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) con un destacado incremento del 3,75%. Le siguieron con sólidas ganancias empresas como BBVA Argentina (BBAR) con 2,39%, Banco Macro (BMA) con 2,30%, Sociedad Comercial del Plata (COME) con 2,17%, Cresud (CRES) con 1,97% y Pampa Energía (PAMP) con 1,95%.

El clima positivo también se trasladó a gran parte de los títulos bancarios y de servicios públicos locales como Grupo Supervielle (+1,93%), Edenor (+1,45%), Transportadora de Gas del Norte (+1,32%), Aluar (+1,30%), Central Puerto (+1,22%), Grupo Financiero Galicia (+1,15%) e YPF (+1,07%).

A contramano de la tendencia general del mercado doméstico, muy pocos activos terminaron en terreno negativo durante la sesión. Las únicas caídas de la jornada correspondieron a Loma Negra (LOMA), que encabezó las pérdidas con un retroceso del -2,35%, seguida de forma más leve por Grupo Financiero Valores (VALO) con una baja del -0,28% y Metrogas (METR) que cedió un -0,17%.

Las acciones de las principales empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) operaron este martes con tendencia mixta. El sector energético lideró la jornada bursátil con incrementos significativos, destacándose especialmente los papeles de Vista Energy (+2,89%), Transportadora de Gas del Sur (+1,93%) y Pampa Energía (+1,64%). La petrolera estatal YPF (+0,89%) y BBVA Argentina (+0,67%) también cerraron en terreno positivo, acompañadas por leves avances en firmas de servicios como Telecom, Edenor, Central Puerto y Cresud.

En la contraparte, el segmento financiero y de consumo mostró un desempeño predominantemente negativo. Las mayores caídas del día las registraron la firma agrobiotecnológica Bioceres (-2,74%), la cementera Loma Negra (-1,17%) y Banco Supervielle (-1,02%). Asimismo, otras entidades bancarias clave retrocedieron en la plaza neoyorquina, entre ellas Grupo Financiero Galicia (-0,54%) y Banco Macro (-0,34%), a la par de la inmobiliaria Irsa (-0,33%).

El principal motor de las expectativas locales fue el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires de agosto, que se ubicó en el 1,7% mensual, perforando la barrera del 2% gracias a un descenso del 2,9% en los precios estacionales, aunque la inflación núcleo se mantuvo en 2,1%.

Por el lado de la renta fija, los bonos soberanos en dólares cerraron con mayoría de bajas de hasta 0,3%, concentradas principalmente en los tramos más largos de la curva. Sin embargo, a pesar de este retroceso y del contexto global adverso para los mercados emergentes, el riesgo país argentino demostró resiliencia y se mantuvo estable en los 490 puntos básicos.

A nivel internacional, la cautela dominó los negocios debido a la reescalada de las tensiones bélicas entre Estados Unidos e Irán, lo que empujó al crudo de petróleo a máximos de seis semanas cotizando cerca de los 93 dólares. Este escenario presionó al alza las tasas largas estadounidenses, llevando el rendimiento del Tesoro a 10 años al 4,81%, lo que provocó cierres en rojo en los principales índices de Wall Street (S&P 500 -0,58% y Nasdaq -0.32%). En contraste con la volatilidad de los países centrales, la región mostró señales positivas con el índice de acciones de Brasil (EWZ) cerrando con una suba de casi el 2%.

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