Conmoción: murió un famoso periodista tras estar en terapia intensiva por graves problemas de salud Un pionero de los medios de comunicación falleció a los 84 años luego de atravesar un delicado cuadro clínico. Agregar C5N en









El reconocido periodista falleció a los 84 años.

El ambiente de la prensa del espectáculo sufrió un duro golpe tras confirmarse el fallecimiento de Jesús “Chucho” Gallegos Rosales, histórico referente del periodismo de entretenimiento. El reconocido comunicador de 84 años murió el lunes 7 de septiembre de 2026 en el Hospital La Raza, donde permanecía internado en la unidad de terapia intensiva a causa de un delicado cuadro clínico que derivó en complicaciones severas.

La triste partida del profesional provocó un profundo pesar entre colegas, artistas y seguidores de los medios de comunicación en México, país donde desarrolló su prestigiosa carrera profesional. Tras varias décadas dedicadas a entrevistar a grandes estrellas del ambiente artístico y a renovar el formato de la prensa rosa, su partida provocó inmediatas muestras de dolor e impacto en toda la región.

El trágico desenlace fue ratificado a través de las plataformas digitales por la icónica publicación TVyNovelas, proyecto del cual fue fundador y referente absoluto. “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Jesús ‘Chucho’ Gallegos Rosales... pionero del periodismo de espectáculos en México. Q.E.P.D. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y seres queridos. Descanse en paz”, expresaron desde el medio institucional.

Asimismo, el afamado periodista Gustavo Adolfo Infante utilizó sus redes sociales para despedir a quien consideraba su gran mentor en la profesión y confirmar el horario del deceso. “Estoy en posibilidades de confirmarles que alrededor de las 7 pm de este lunes 7 de septiembre falleció el gran periodista @ChuchoGallegosR, fundador de la revista @TVyNovelasMex y maestro mío. El ‘Chicuelo’ fallece a los 84 años de edad. Hasta siempre amigo”, escribió emocionado ante la lamentable noticia.

Quién era Chucho Gallegos Nacido el 17 de diciembre de 1941 en la Ciudad de México, Jesús Gallegos Rosales, popularmente conocido como Chucho Gallegos, se consolidó con el paso de las décadas como una figura indispensable del periodismo de espectáculos en la región. Sus primeros pasos profesionales se dieron durante la década de 1960 abarcando temáticas ligadas a la salud y la vulnerabilidad social, antes de volcar de lleno su perfil al ambiente del entretenimiento en medios de peso como El Sol de México, Tele-Guía y Atisbos.

A lo largo de su prolífica carrera profesional, el reconocido comunicador tuvo el privilegio de entrevistarse con verdaderos íconos del arte y la música iberoamericana, dejando un sello imborrable en la cobertura mediática. Por sus micrófonos pasaron leyendas de la talla de María Félix, Juan Gabriel, Agustín Lara y Luis Miguel. Asimismo, su visión estratégica lo llevó a fundar el 25 de octubre de 1979, junto al grupo Televisa, la emblemática revista TVyNovelas, publicación que transformó para siempre la prensa rosa. Lamentablemente, en la antesala de su partida, el ámbito mediático se había movilizado para solicitar donantes de sangre tras diagnosticársele una bacteriosis severa. Esta delicada infección le provocó recurrentes hemorragias internas y derivó en un segundo e irreversible ingreso en la unidad de cuidados intensivos, causando un profundo impacto entre los referentes de la farándula internacional que siguieron de cerca el avance de su estado de salud.