Murió Charlie Kirk, el activista pro Trump que recibió un disparo en un acto en Estados Unidos.

Era el director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA. Estaba disertando en un evento en una universidad cuando recibió el disparo mortal







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el activista conservador Charlie Kirk falleció luego de recibir un disparo durante un evento en una universidad de Utah.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto”, escribió Trump en su red social Truth Social, quien aseguró: “Nadie comprendía ni compartía el corazón de la juventud estadounidense mejor que Charlie”. “Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, continuó.

Charlie Kirk Quién era Charlie Kirk, el seguidor de Donald Trump asesinado en Estados Unidos El activista político conservador Charlie Kirk, asesinado este miércoles en el marco de atentado al recibir un disparo en la garganta mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad Utah Valley, en el oeste de Estados Unidos, era uno de los principales influencers de la derecha estadunidense.

Según reportes, el hecho ocurrió mientras Kirk comenzaba a hablar ante los asistentes. La policía de la universidad confirmó que un sospechoso fue detenido. Tras el incidente, el campus fue cerrado y las clases suspendidas.

Kirk, de 31 años, era una de las figuras más reconocidas del movimiento conservador estadounidense, particularmente entre los jóvenes. En 2012, junto a William T. Montgomery, fundó Turning Point USA (TPUSA), una organización sin fines de lucro que se centra en promover valores como la libertad de mercado y la fiscalidad responsable en escuelas secundarias y universidades.