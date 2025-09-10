10 de septiembre de 2025 Inicio
Donald Trump lamentó la muerte del activista Charlie Kirk tras un ataque: "Era querido y admirado por todos"

El presidente estadounidense expuso su aflicción por el fallecimiento del fundador de la organización Turning Point USA tras recibir un disparo durante un acto. "Melania y yo transmitimos nuestro más sentido pésame", expresó.

Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos llegará este jueves a Ezeiza

En su cuenta de la red social Truth Social, Trump se refirió al deceso del activista conservador: "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Era querido y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros".

En tal sentido, expuso su acompañamiento a sus familiares: "Melania y yo transmitimos nuestro más sentido pésame a su preciosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!".

El joven era un reconocido activista pro-Trump y una personalidad de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Cosechó millones de seguidores en las redes y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades.

Kirk había sido invitado por un grupo estudiantil para disertar en un evento cuando recibió un tiro desde un edificio del campus, ubicado a unos 200 metros.

Quién era Charlie Kirk, el seguidor de Donald Trump asesinado en Estados Unidos

El activista político conservador Charlie Kirk, asesinado este miércoles en el marco de atentado al recibir un disparo en la garganta mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad Utah Valley, en el oeste de Estados Unidos, era uno de los principales influencers de la derecha estadunidense.

Según reportes, el hecho ocurrió mientras Kirk comenzaba a hablar ante los asistentes. La policía de la universidad confirmó que un sospechoso fue detenido. Tras el incidente, el campus fue cerrado y las clases suspendidas.

Kirk, de 31 años, era una de las figuras más reconocidas del movimiento conservador estadounidense, particularmente entre los jóvenes. En 2012, junto a William T. Montgomery, fundó Turning Point USA (TPUSA), una organización sin fines de lucro que se centra en promover valores como la libertad de mercado y la fiscalidad responsable en escuelas secundarias y universidades.

La influencia de Kirk se expandió más allá de los campus universitarios. Con el tiempo, se convirtió en una voz prominente en el panorama mediático conservador. Además de su trabajo en TPUSA, era el presentador de su propio podcast, "The Charlie Kirk Show", y escribió varios libros sobre temas políticos. Sus perfiles en redes sociales tienen millones de seguidores.

El activista era considerado un aliado clave y un firme partidario del presidente Donald Trump. Participó activamente en mítines y convenciones republicanas, y Trump le devolvió el favor en varias ocasiones, incluso dando discursos en conferencias de Turning Point. Su conexión con Trump lo posicionó como una de las figuras de mayor visibilidad en el movimiento político MAGA.

