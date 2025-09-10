Conmoción en Estados Unidos: le dispararon durante un acto a Charlie Kirk, un activista cercano a Donald Trump El joven activista de derecha fue alcanzado por un disparo en un acto en la Utah Valley University. Aliado del presidente estadounidense, por el momento se desconoce su estado de salud. Por







Conmoción en Estados Unidos: le dispararon durante un acto a Charlie Kirk, un activista cercano a Donald Trump.

Charlie Kirk, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, recibió un disparo este miércoles en un acto en una universidad de Utah.

“Estamos confirmando que recibió un disparo y estamos orando por Charlie”, expresó Aubrey Laitsch, gerente de relaciones públicas de Turning Point USA.

El joven es un reconocido activista pro-Trump y una personalidad de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Cosechó millones de seguidores en las redes y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades.

Kirk había sido invitado por un grupo estudiantil para disertar en un evento cuando recibió un tiro desde un edificio del campus, ubicado a unos 200 metros.

El presidente Donald Trump se pronunció en redes sociales sobre el incidente: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado. ¡Un gran tipo de arriba a abajo! ¡DIOS LO BENDIGA!”, escribió en su plataforma Truth Social.