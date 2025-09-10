10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Conmoción en Estados Unidos: le dispararon durante un acto a Charlie Kirk, un activista cercano a Donald Trump

El joven activista de derecha fue alcanzado por un disparo en un acto en la Utah Valley University. Aliado del presidente estadounidense, por el momento se desconoce su estado de salud.

Por
Conmoción en Estados Unidos: le dispararon durante un acto a Charlie Kirk

Conmoción en Estados Unidos: le dispararon durante un acto a Charlie Kirk, un activista cercano a Donald Trump.

Charlie Kirk, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, recibió un disparo este miércoles en un acto en una universidad de Utah.

Cinco de los deportados tienen antecedentes penales.
Te puede interesar:

El primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos llegará este jueves a Ezeiza

Estamos confirmando que recibió un disparo y estamos orando por Charlie”, expresó Aubrey Laitsch, gerente de relaciones públicas de Turning Point USA.

El joven es un reconocido activista pro-Trump y una personalidad de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Cosechó millones de seguidores en las redes y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Kirk había sido invitado por un grupo estudiantil para disertar en un evento cuando recibió un tiro desde un edificio del campus, ubicado a unos 200 metros.

El presidente Donald Trump se pronunció en redes sociales sobre el incidente: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado. ¡Un gran tipo de arriba a abajo! ¡DIOS LO BENDIGA!”, escribió en su plataforma Truth Social.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, sostuvo que se inició una investigación sobre el hecho al tiempo que envió un mensaje a la familia de Kirk. “Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso”, indicó en X.

Charlie Kirk

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La víctima se llamaba Kevin Doherty.

Se enojó porque le sacaron fotos, discutieron y lo mató

Murió Charlie Kirk, el activista pro Trump que recibió un disparo en un acto en Estados Unidos.

Murió Charlie Kirk, el activista pro Trump que recibió un disparo en un acto en Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump lamentó la muerte del activista Charlie Kirk tras un ataque: "Era querido y admirado por todos"

 Charlie Kirk tenía 31 años.

Quién era Charlie Kirk, el seguidor de Donald Trump asesinado en Estados Unidos

Impactante video: aliado de Trump fue baleado en un evento en Utah

Impactante video: aliado de Trump fue baleado en un evento en Utah

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump criticó el ataque de Israel contra la cúpula de Hamás en Qatar

Rating Cero

Spotify sorprendió a los usuarios con la llegada de esta herramienta.

Spotify lanzó la herramienta más pedida por los usuarios: de qué se trata

Mariano Iúdica reemplazará a Marcela Tinayre en la conducción de Polémica en el bar.

Polémica en el bar vuelve a la televisión: quiénes acompañarán a Mariano Iúdica

Pedro Rosemblat sorprendió con sus palabras vinculadas a Lali Espósito.
play

Pedro Rosemblat habló del casamiento con Lali Espósito: "Milei es presidente, puede pasar cualquier cosa..."

Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Danilo Montana comenzó su profesionalización como artista en 2019.

Danilo Montana: de Morón al escenario, la cumbia con sello callejero

últimas noticias

Spotify sorprendió a los usuarios con la llegada de esta herramienta.

Spotify lanzó la herramienta más pedida por los usuarios: de qué se trata

Hace 9 minutos
Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Hace 12 minutos
El intendente local confirmó que es familiar de la menor atrincherada.

El intendente de La Paz es familiar de la adolescente atrincherada en la escuela en Mendoza

Hace 12 minutos
Crisis en la industria del calzado: Nunca hubo un peor año que este, el consumo está acabado

Crisis en la industria del calzado: "Nunca hubo peor año que este, el consumo está acabado"

Hace 14 minutos
Cinco de los deportados tienen antecedentes penales.

El primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos llegará este jueves a Ezeiza

Hace 25 minutos