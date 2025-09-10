10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Impactante video: aliado de Trump fue baleado en un evento en Utah

Charlie Kirk, activista conservador y cofundador de Turning Point USA, recibió un tiro cuando participaba de un evento en la Universidad del Valle.

Por
Impactante video: aliado de Trump fue baleado en un evento en Utah
Impactante video: aliado de Trump fue baleado en un evento en Utah

Charlie Kirk, activista conservador y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado este miércoles de un balazo durante una actividad en la Universidad del Valle de Utah. Según confirmó la propia organización a CNN, los disparos provinieron de un edificio situado a unos 200 metros del lugar del acto.

Cinco de los deportados tienen antecedentes penales.
Te puede interesar:

El primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos llegará este jueves a Ezeiza

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la tarde, cuando Kirk hablaba invitado por un grupo estudiantil. F Tras el ataque, Donald Trump utilizó Truth Social para expresar su respaldo.

“Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado. ¡Un gran tipo de arriba a abajo. ¡Dios lo bendiga!”, escribió el expresidente. Finalmente Kirk falleció a las horas del ataque.

El director del FBI, Kash Patel, informó que la agencia está siguiendo de cerca el caso. “Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la investigación en curso”, señaló en X.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, también se pronunció sobre el ataque: “Los involucrados serán plenamente responsables. La violencia no tiene lugar en nuestra vida pública. Los estadounidenses de todas las tendencias políticas deben unirse para condenar este acto. Nuestras oraciones están con Charlie, su familia y todos los afectados”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pampa139/status/1965866750505083231&partner=&hide_thread=false

NOTA EN DESARROLLO.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La víctima se llamaba Kevin Doherty.

Se enojó porque le sacaron fotos, discutieron y lo mató

Murió Charlie Kirk, el activista pro Trump que recibió un disparo en un acto en Estados Unidos.

Murió Charlie Kirk, el activista pro Trump que recibió un disparo en un acto en Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump lamentó la muerte del activista Charlie Kirk tras un ataque: "Era querido y admirado por todos"

 Charlie Kirk tenía 31 años.

Quién era Charlie Kirk, el seguidor de Donald Trump asesinado en Estados Unidos

Conmoción en Estados Unidos: le dispararon durante un acto a Charlie Kirk, un activista cercano a Donald Trump.

Conmoción en Estados Unidos: le dispararon durante un acto a Charlie Kirk, un activista cercano a Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump criticó el ataque de Israel contra la cúpula de Hamás en Qatar

Rating Cero

Spotify sorprendió a los usuarios con la llegada de esta herramienta.

Spotify lanzó la herramienta más pedida por los usuarios: de qué se trata

Mariano Iúdica reemplazará a Marcela Tinayre en la conducción de Polémica en el bar.

Polémica en el bar vuelve a la televisión: quiénes acompañarán a Mariano Iúdica

Pedro Rosemblat sorprendió con sus palabras vinculadas a Lali Espósito.
play

Pedro Rosemblat habló del casamiento con Lali Espósito: "Milei es presidente, puede pasar cualquier cosa..."

Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Danilo Montana comenzó su profesionalización como artista en 2019.

Danilo Montana: de Morón al escenario, la cumbia con sello callejero

últimas noticias

Spotify sorprendió a los usuarios con la llegada de esta herramienta.

Spotify lanzó la herramienta más pedida por los usuarios: de qué se trata

Hace 8 minutos
Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Hace 11 minutos
El intendente local confirmó que es familiar de la menor atrincherada.

El intendente de La Paz es familiar de la adolescente atrincherada en la escuela en Mendoza

Hace 11 minutos
Crisis en la industria del calzado: Nunca hubo un peor año que este, el consumo está acabado

Crisis en la industria del calzado: "Nunca hubo peor año que este, el consumo está acabado"

Hace 13 minutos
Cinco de los deportados tienen antecedentes penales.

El primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos llegará este jueves a Ezeiza

Hace 24 minutos