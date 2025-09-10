Impactante video: aliado de Trump fue baleado en un evento en Utah Charlie Kirk, activista conservador y cofundador de Turning Point USA, recibió un tiro cuando participaba de un evento en la Universidad del Valle. Por







Charlie Kirk, activista conservador y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado este miércoles de un balazo durante una actividad en la Universidad del Valle de Utah. Según confirmó la propia organización a CNN, los disparos provinieron de un edificio situado a unos 200 metros del lugar del acto.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la tarde, cuando Kirk hablaba invitado por un grupo estudiantil. F Tras el ataque, Donald Trump utilizó Truth Social para expresar su respaldo.

“Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado. ¡Un gran tipo de arriba a abajo. ¡Dios lo bendiga!”, escribió el expresidente. Finalmente Kirk falleció a las horas del ataque.

El director del FBI, Kash Patel, informó que la agencia está siguiendo de cerca el caso. “Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la investigación en curso”, señaló en X.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, también se pronunció sobre el ataque: “Los involucrados serán plenamente responsables. La violencia no tiene lugar en nuestra vida pública. Los estadounidenses de todas las tendencias políticas deben unirse para condenar este acto. Nuestras oraciones están con Charlie, su familia y todos los afectados”.

El trumpista Charlie Kirk recibió un disparo mientras daba una charla en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos.

NOTA EN DESARROLLO.-