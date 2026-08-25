Misión clave en la EEI: dos astronautas completaron una caminata espacial de 6 horas para instalar una antena

Los astronautas Anil Menon, de la NASA, y Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea, completaron este martes una caminata espacial de seis horas y media fuera de la Estación Espacial Internacional para instalar una antena de comunicaciones que había quedado fuera de servicio en noviembre de 2025.
La tarea permitió recuperar una función clave para los enlaces entre la estación y los centros de control terrestres. Una primera salida, realizada el 18 de agosto, terminó sin tiempo suficiente para colocar el repuesto debido a dificultades con tornillos, conectores y conexiones eléctricas durante el trabajo exterior.
Durante la operación, Menon utilizó el brazo robótico Canadarm2 para alcanzar la zona donde estaba almacenada la nueva unidad, mientras Adenot se encargó de liberarla y colaborar con su traslado hasta el punto de instalación ubicado en la estructura exterior de la estación, con apoyo del equipo de control desde el interior.
Una vez posicionada la antena, ambos astronautas completaron las conexiones eléctricas y de datos necesarias para su funcionamiento. Además, retiraron de la zona el dispositivo averiado que había quedado asegurado de manera provisoria tras la primera caminata espacial, cuando los problemas técnicos obligaron a postergar su reemplazo previsto.
Anil Menon, integrante de la NASA, reparó la antena de la Estación Espacial Internacional.
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La antena reemplazada, conocida como Space-to-Ground Antenna 2 o SGANT-2, había presentado problemas desde noviembre de 2025 para seguir a los satélites de retransmisión que permiten mantener el intercambio de comunicaciones y datos entre la estación y los equipos ubicados en la Tierra. El desperfecto afectaba la redundancia del sistema.
Histórico: Sophie Adenot fue la primera mujer francesa en realizar una caminata espacial
El trabajo también quedó marcado por un hito para Francia: Adenot se convirtió en la primera mujer de ese país en realizar una caminata espacial, durante su segunda salida al exterior de la estación, después de haber participado en la misión inicial junto con Menon, un antecedente histórico para la exploración espacial francesa.
Sophie Adenot se convirtió en la primera mujer francesa en participar de una salida al vacío.
Instagram: /soph_astro
Con la nueva unidad instalada, los controladores de vuelo iniciaron las verificaciones correspondientes para comprobar su rendimiento antes de declararla plenamente operativa. Los primeros controles permitieron confirmar que recibe energía y transmite datos correctamente, aunque todavía restan pruebas técnicas adicionales para completar el proceso de validación en tierra.