Luis Caputo brindará una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas económicas El titular del Palacio de Hacienda expondrá ante los medios en la previa de la sesión en Diputados, en la que se discutirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II, y en un escenario marcado por la suba del dólar, la caída del consumo y un elevado nivel de endeudamiento y morosidad de las familias y empresas argentinas. Por Agregar C5N en









Luis Caputo, ministro de Economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindará este miércoles desde las 10 de la mañana una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para anunciar un nuevo paquete de medidas, según confirmó oficialmente el Gobierno tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada.

La presentación tendrá lugar en un escenario marcado por la suba del dólar mayorista por encima de los $1.500 y la volatilidad en las tasas de interés. A la vez, la actividad económica muestra una recuperación dispar entre los distintos sectores productivos.

Las expectativas oficiales para este mensaje se concentran en la regulación de la información sobre los gastos y tasas de interés que cobran los bancos, tarjetas de crédito y billeteras virtuales. Esta iniciativa busca contener la problemática del endeudamiento familiar, cuya morosidad alcanzó el 12,8% en los registros del Banco Central.

La decisión de convocar a los medios surgió durante un encuentro de más de dos horas y media en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con la participación de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el propio Caputo.

Además del frente económico, la mesa política analizó la agenda del Senado para la aprobación de pliegos judiciales y repasó los preparativos oficiales ante la confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

Caputo hablará en la previa del debate en Diputados sobre las reformas financieras La exposición del ministro precederá por pocos minutos al inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ley de Inocencia Fiscal II. En Casa Rosada confían en la obtención de los votos necesarios para ambas iniciativas tras incluir en el temario dos proyectos como la "Ley Joaquín", que reclamaba la bancada del PRO. Este martes, el presidente Javier Milei encabezó un encuentro con legisladores con el objetivo de "militar y defender el modelo". La última convocatoria de Caputo ante la prensa ocurrió el 13 de agosto, fecha en la que comunicó la flexibilización de préstamos en dólares para empresas sin perfil exportador. En esa oportunidad, el funcionario explicó el plan para aumentar la capacidad prestable de los bancos y anticipó alternativas para el crédito hipotecario.