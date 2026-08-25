Alquiló una casa, escuchó ruidos extraños y descubrió algo aterrador: "Malas cosas pasan ahí"

Una serie de videos cautivó a miles de usuarios: un hombre contó la historia de cómo descubrió un sótano escalofriante en la casa que habitó por una semana. Sin embargo, con el correr de los días la estadía se volvió un calvario. ¿Qué le pasó?

Lo que debía ser un viaje de trabajo ordinario se convirtió en una experiencia aterradora para el usuario de TikTok Erik (@erikaude1). Tras alquilar una casa mediante la plataforma Airbnb por una semana completa, el creador de contenido comenzó a experimentar sucesos inexplicables a las pocas horas de estar dentro de la vivienda y decidió compartirlo en redes sociales.

Esta recepcionista de un hotel contó una situación escalofriante con huéspedes y se volvió viral: qué reveló

En un primer video Erik contó que escuchó muchos golpes en la planta baja de la casa. "Así que estaba escuchando golpeteo, me estoy quedando en un Airbnb en Montana y tan pronto como entré en esta habitación los golpes se detuvieron", relató al llegar a un pasillo que daba hacia otro ambiente.

Al inspeccionar la zona exacta donde cesaba el ruido, descubrió una manija en el suelo oculta debajo de una estantería. Tras mover el mueble y abrir la trampilla, se encontró con una escalera que descendía hacia la completa oscuridad. Aunque en un principio intentó mantener la calma pensando que se trataba de una broma al aproximarse al hueco percibió ruidos provenientes del fondo y observó algo en la penumbra que lo hizo caer al suelo del susto.

Con el paso de los días, la hipótesis de una broma perdió fuerza ya que Erik pasó tres noches sin poder dormir por los constantes ruidos. Algunos provenían de la cocina que sugerían que alguien estaba preparando comida; sin embargo, al bajar a investigar solo encontraba la estancia vacía, con sillas desplazadas y cajones abiertos.

La situación se tornó más perturbadora cuando Erik visitó un local de comida donde la mesera que lo atendió le advirtió sobre el inmueble tras enterarse de su estancia. "¿Puedes decir eso de nuevo?", le preguntó Erik sorprendido, a lo cual la mujer le respondió: "Dije que la vieja casa de Hauser, escuché que sucedieron muchas cosas malas allí, ni siquiera quieres estar allí".

Imagen del sótano que Erik subió en TikTok.

La tensión continuó escalando en la vivienda cuando los fenómenos comenzaron a manifestarse de manera más agresiva. En una de las grabaciones, Erik comentó: "Estuve todo el día acá, literalmente estuve sentado por 30 minutos y nada pasó, ahora que me estoy por ir se escuchan ruidos". Acto seguido, la cámara captó cómo la puerta del sótano era sacudida bruscamente desde el interior, como si algo intentara forzar su apertura, lo que obligó al joven a salir huyendo del lugar.

Cansado de esta situación, Erik decidió investigar sobre la casa y encontró una posible explicación por un trasfondo histórico, donde el terreno formaba parte de antiguos territorios de nativos americanos y en la zona se encontraba una red de túneles subterráneos que conectan la ciudad y donde existirían restos humanos enterrados, factor que Erik pensó estaría vinculado con la intensa actividad paranormal del sótano.

Ante esto, Erik decidió abandonar la casa y pasar las noches que restaban en un hotel. Sin embargo cuando el usuario regresó a la propiedad a buscar el resto de sus pertenencias descubrió la puerta del sótano abierta de par en par. "¿Quién anda ahí?", gritó y descendió iluminando con la linterna de su teléfono celular, observando un espacio común lleno de cajas y bolsas.

De manera repentina, la puerta se cerró a sus espaldas, dejándolo atrapado mientras gritaba desesperadamente "¡Déjame salir!". Tras lograr liberarse del encierro, Erik avistó la figura de un espectro silueteado como una sombra que lo observaba fijamente desde el pasillo del living. Tras abandonar definitivamente la vivienda, no volvió a presenciar ningún fenómeno extraño, sugiriendo que la actividad paranormal permanecía concentrada exclusivamente dentro de la casa de Montana.