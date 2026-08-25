Impresionante tornado en el sur de Francia: arrasó con un pueblo, dejó 39 heridos y dañó 300 viviendas El extraño fenómeno afectó la región de Aude, las autoridades informaron que dos de los lesionados se encuentran en estado crítico y miles de personas fueron evacuadas. En redes sociales se compartieron varios videos donde se puede ver la tromba avanzando por la ciudad. Por Agregar C5N en









El tornado destruyó 300 viviendas y, al menos 39 personas resultaron heridas. REUTERS/Manon Cruz.

Un tornado en Francia arrasó con un pueblo, dejó 39 heridos y dañó 300 viviendas. Las autoridades informaron que dos lesionados se encuentran en estado crítico y miles de personas fueron evacuadas.

"Se trata de un suceso excepcional y profundamente traumático para todos los residentes", expresó Marie-Helene Bouissac, una funcionaria de la región para Reuters.

El tornado se da en medio de la ola de calor que afecta Francia y gran parte de Europa que generó incendios forestales en España, por ejemplo. Al menos 1.400 hogares todavia no tenían electricidad durante las primeras horas del martes, los habitantes de la aldea de Pomas, región donde los daños fueron mayores, fueron evacuados.

Un violento tornado siembra caos en el sur de Francia y registran más de 40 heridos



"El balance de víctimas a esta hora: 41 personas fueron atendidas y pasaron por el puesto de reunión de afectados, incluidas 15 que fueron evacuadas a un centro hospitalario", publicaron… pic.twitter.com/IfYHCE8d0Y — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 25, 2026 En redes sociales se viralizaron varios videos donde se puede ver al tornado avanzar sobre la zona poblada, las imágenes del antes y después de la zona son devastadoras. "Era como si la muerte misma cayera sobre nosotros", aseguró un vecino de la zona para el medio BFM TV.

Según informó Reuters, en Francia se reportan miles de tornados al año pero no tan intensos como los que ocurren en Estados Unidos, ya que suelen ser más leves.