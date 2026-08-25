Golpe histórico a TikTok: Brasil le aplicó una multa de casi u$s30 millones por vulnerar la privacidad infantil La medida responde a fallas graves en la recolección de datos personales de usuarios menores de edad y exige un nuevo plan de control. Por Agregar C5N en









La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil impuso este martes una multa de 153,7 millones de reales —aproximadamente u$s30 millones— a la empresa ByteDance, propietaria de TikTok, tras comprobar infracciones graves a la Ley General de Protección de Datos en el tratamiento de información personal de menores de edad en todo el territorio brasileño.

La resolución oficial fijó un plazo de 10 días hábiles para que la compañía tecnológica presente un recurso de apelación contra el fallo. Entre las irregularidades confirmadas figuraron la recolección de datos de menores sin una base legal válida y la utilización indebida del concepto de "ejecución de contrato" para crear cuentas de usuarios infantiles.

Redes Sociales El informe técnico de la ANPD constató deficiencias tanto en la modalidad de ‘feed’ sin registro como en las cuentas de los usuarios activos. El organismo estatal concluyó que la plataforma no acreditó la adopción de medidas técnicas suficientes para prevenir y verificar de forma eficaz la presencia de niños y adolescentes en la red social.

Junto a la sanción económica, las autoridades intimaron a la firma china para que implemente un plan de conformidad integral que adecue de forma estricta sus operaciones al marco normativo vigente.

El gobierno brasileño exige restricciones severas para las cuentas de menores de edad Las nuevas medidas obligatorias para la aplicación exigen configuraciones más restrictivas en perfiles de menores de 16 años, las cuales solo podrán recibir modificaciones con la autorización expresa de los padres o tutores. Además, los filtros de contenido deberán ser “más rigurosos” y los accesos sin registro tendrán prohibida la emisión de transmisiones en vivo, el envío de mensajes directos y la exhibición de anuncios publicitarios.

La empresa deberá dar cumplimiento estricto a los requisitos de verificación de edad estipulados en el Estatuto Digital del Niño y el Adolescente, aprobado por el Congreso brasileño en 2025. Este proceso contempla un cronograma regulatorio obligatorio para la implementación de mecanismos confiables en el entorno digital.