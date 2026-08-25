Tormenta de Santa Rosa: llegará antes de tiempo y con fuertes lluvias en todo el AMBA

La Tormenta de Santa Rosa volverá a sentirse con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como ocurre en los últimos días del mes de agosto, aunque esta año las condiciones del clima desmejoran antes de lo previsto.

Según los radares del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá lluvias durante 24 horas que podrán ocasionar un diluvio y será antes de la celebración religiosa del 30 de agosto.

El pronóstico anticipa para los próximos días un cambio en las condiciones atmosféricas con jornadas templada s, pero dominadas por la estabilidad y el aumento de la nubosidad.

El SMN adelantó las condiciones del tiempo para estos próximos días, con un desmejoramiento del clima y la llegada de las lluvias:

Miércoles 26: la jornada arrancará con cielo entre parcial y mayormente nublado , desmejorando sensiblemente hacia la noche con cobertura total. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 19°C.

Jueves 27: día clave en el que llega el temporal. Se prevén tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, seguidas de chaparrones persistentes por la tarde y la noche. Se anticipan 24 horas continuas de mal tiempo con marcas térmicas entre los 14°C y 18°C.

Viernes 28: el frente de tormenta empieza a alejarse. Las condiciones irán mejorando de forma paulatina con cielo parcialmente nublado por la mañana y despejado hacia la tarde, con valores de entre 11°C y 17°C.

Tormenta de Santa Rosa: una creencia popular

Se llama popularmente Tormenta de Santa Rosa a la lluvia o tormenta intensa que se da en el Hemisferio Sur, especialmente en el Río de la Plata, en una fecha cercana al 30 de agosto, fecha en que se celebra la festividad religiosa de Santa Rosa de Lima. El origen de este mito se remonta a Lima, Perú, en el año 1615, ya que se le atribuye el milagro de la tormenta que ahuyentó a los piratas holandeses y que la llevó a convertirse en la prima santa del continente. Isabel Flores de Oliva, conocida como "Santa Rosa de Lima", consagró su vida a la oración, la penitencia y la ayuda a los enfermos más necesitados.