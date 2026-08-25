25 de agosto de 2026 Inicio
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Tormenta de Santa Rosa: llegará antes de tiempo y con fuertes lluvias en todo el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires experimentará 24 horas de clima adverso con lluvias y tormentas ininterrumpidas, superando las previsiones habituales para esta época del año.

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Las marcas térmicas se mantendrán en un rango templado

Las marcas térmicas se mantendrán en un rango templado, aunque habrá más nubosidad y llegará el agua.

Imagen con IA / Redes sociales

La Tormenta de Santa Rosa volverá a sentirse con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como ocurre en los últimos días del mes de agosto, aunque esta año las condiciones del clima desmejoran antes de lo previsto.

El empresario jamaiquino fue encontrado sin vida en la vía pública, en la localidad bonaerense de Libertad.
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Según los radares del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá lluvias durante 24 horas que podrán ocasionar un diluvio y será antes de la celebración religiosa del 30 de agosto.

El pronóstico anticipa para los próximos días un cambio en las condiciones atmosféricas con jornadas templadas, pero dominadas por la estabilidad y el aumento de la nubosidad.

Pronóstico del clima: día por día y cuándo llegan las lluvias

El SMN adelantó las condiciones del tiempo para estos próximos días, con un desmejoramiento del clima y la llegada de las lluvias:

Miércoles 26: la jornada arrancará con cielo entre parcial y mayormente nublado, desmejorando sensiblemente hacia la noche con cobertura total. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 19°C.

Jueves 27: día clave en el que llega el temporal. Se prevén tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, seguidas de chaparrones persistentes por la tarde y la noche. Se anticipan 24 horas continuas de mal tiempo con marcas térmicas entre los 14°C y 18°C.

Viernes 28: el frente de tormenta empieza a alejarse. Las condiciones irán mejorando de forma paulatina con cielo parcialmente nublado por la mañana y despejado hacia la tarde, con valores de entre 11°C y 17°C.

Tormenta de Santa Rosa: una creencia popular

Se llama popularmente Tormenta de Santa Rosa a la lluvia o tormenta intensa que se da en el Hemisferio Sur, especialmente en el Río de la Plata, en una fecha cercana al 30 de agosto, fecha en que se celebra la festividad religiosa de Santa Rosa de Lima. El origen de este mito se remonta a Lima, Perú, en el año 1615, ya que se le atribuye el milagro de la tormenta que ahuyentó a los piratas holandeses y que la llevó a convertirse en la prima santa del continente. Isabel Flores de Oliva, conocida como "Santa Rosa de Lima", consagró su vida a la oración, la penitencia y la ayuda a los enfermos más necesitados.

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